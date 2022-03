Amazon si brousí zuby na seriálovou adaptaci God of War. Probíhá vyjednávání o licenci

Hraný seriál God of War by se měl chystat na platformě Prime Video od Amazonu. Informuje o tom ve svém reportu web Deadline. Podle jejich zdrojů momentálně společnost se Sony vyjednává podmínky pro využití licence. O produkci by se měl postarat stejný tým, který stojí za seriály The Expanse a The Wheel of Time.

Na oficiální potvrzení od obou společností zatím čekáme. Nebyl by to první seriál inspirovaný značkou PlayStationu. V příštím roce se konečně dočkáme The Last of Us a už dlouho se spekuluje také o zpracování Twisted Metal. Vypadá to, že se Sony nebojí zkoušet různé spolupráce. Seriálové The Last of Us má na starosti HBO.

God of War Ragnarök zakončí severskou ságu kvůli dlouhému vývoji dalších dílů

O obsahu nebo obsazení seriálu můžeme jen spekulovat. Doufáme, že se tvůrci nerozhodnou ignorovat původní Kratovu trilogii. Vzhledem k úspěchu posledního God of War bychom se nedivili, kdyby se celý děj odehrával právě v promrzlých severských končinách.

Zdroj: Deadline