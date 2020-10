Amnesia: Rebirth - kultovní hororovka je zpět | Recenze

Co baví Místy děsivé zážitky

Netradiční herní prostředí

Alternativní konce

Napínavý příběh

Původní hratelnost Co vadí Interaktivní ovládání někdy komplikuje život

Zbytečné natahování ve střední části

Neskutečně dlouhé loadingy 7 /10 Hodnocení

Hororová adventura Amnesia: The Dark Descent švédského vývojářského týmu Frictional Games si v minulé dekádě získala téměř kultovní status a je fanoušky považována za jednu z nejděsivějších her historie. Zároveň jde ale o velice rozporuplný titul, který dělí hráčskou komunitu na dvě poloviny. Mimo vášnivé uctívače totiž existuje nemalá skupina těch, kteří jí pohrdají a vnímají jako nudný simulátor chození. Jedno však vývojářům z Frictional Games upřít nelze. Svými kousky jako Penumbra či Amnesia položili základy atmosférických hororových adventur, na kterých se žánr staví dodnes.

Návrat legendy

Hráčská obec musela čekat na další pokračování dlouhých deset let, nebudeme-li tedy brát v úvahu neúspěch v podobě Amnesia: The Machine for Pigs, pod kterým bylo podepsáno studio The Chinese Room. Skutečným, regulérním a plnohodnotným nástupcem legendárního prvního dílu je totiž opravdu až letošní Amnesia: Rebirth.



Horká alžírská poušť není dobré místo na potulování

Příběh je tentokrát směřován do třicátých let minulého století. Hlavní hrdinkou je Tasi Trianon, která cestuje s týmem průzkumníků do Afriky. Po pádu letadla v alžírské poušti se ovšem situace nečekaně zamotá a před Tasi stojí dva hlavní úkoly. Zachránit svůj vlastní život a připojit se ke zbytku týmu někde v podzemním labyrintu pod horkou alžírskou pouští.



Podzemní komplexy nabízí řadu tajemství

Podzemní komplexy ovšem skrývají ohromující tajemství spojené s neznámou kulturou, která je schopna cestovat za pomoci portálů prostorem. Tasi se tak s tajemným amuletem na své ruce vydává na cestu záchrany vlastního života, nelezení zbylých členů týmu a odhalení celého tajemství. Amnesia: Rebirth je pro Tasi zároveň o rozpomínání a poznávání vlastního nitra, jelikož po úderu do hlavy hlavní hrdinka ztratila paměť. Přítomno je tak velké množství flashbacků, stejně tak jako textů osvětlující lore.

Ve svém jádru sice titul představuje klasickou chodící hororovou adventuru, vývojáři však sází na silný a emotivní příběh

Ve svém jádru sice titul představuje klasickou chodící hororovou adventuru, vývojáři však sází na silný a emotivní příběh. O jeho celkovém vyznění nebudeme více prozrazovat, každopádně díky nečekaným zjištěním jde o hodně intenzivní zážitek, který vás bude hnát vpřed. Ocenit musíme také celkem tři možné konce, které hra nabízí. V obecné rovině lze hovořit o dobrém, neutrálním či špatném konci. Klíčovou roli hraje zvolený postup během samotného finále. Osud je tak plně v rukou hráče.



Díky amuletu navštívíte paralelní svět

Nová Amnesia nepředstavuje pouze záchranu samotné Tasi, ale rovněž odhalení mystického tajemství, které podzemní labyrinty alžírské pouště skrývají. Opakovaně se tak budete pohybovat mezi reálným a paralelním světem, díky postupnému rozpomínání ale také v současnosti a minulosti. Amnesia: Rebirth nabízí pestré vyprávění, které kombinuje jak rozdílné herní prostředí, tak více časových rovin.

Původní hratelnost

Co se herních mechanik týče, vývojáři navazují na původní Amnesii, a to ve všech ohledech. V popředí opět stojí děsivé bloudění dlouhými koridory, řešení puzzlů a boj o vlastní život. Monster zde příliš nečekejte, alespoň ne tedy v první polovině hry. Děs přichází ze tmy, nepopsán, neidentifikován.



Amnesia: Rebirth nabízí řadu děsivých výjevů

Právě nedostatek světla je jeden z hlavních nepřátel a dlouhý pobyt ve tmě vede k postupnému kolapsu. Světlo tak funguje nejen jako průvodce tmou, ale symbolizuje život. Bohužel olej do lampy a sirky jsou skutečně nedostatkovým zbožím a využívat jej musíte skutečně s téměř strategickou rozvahou.



Časté je střídání přítomnosti a minulosti

Víceméně nezměněné zůstalo i samotné ovládání, které se snaží pracovat s interaktivitou. Jednotlivé předměty tak můžete libovolně přemisťovat, otevírat či rozbíjet. Otevření dveří tedy vyžaduje pohyb analogovou páčkou, namísto pouhého stisku tlačítka. To samo o sobě sice působí někdy skutečně autenticky, bohužel v kritických momentech budete tento systém zejména kvůli jeho nespolehlivosti proklínat. Hře by možná prospěla možnost tento systém deaktivovat, hlavně tedy na konzolích.

Jedno velké puzzle

Hlavním stavebním kamenem Amnesie jsou jednotlivé puzzly, kterých si vývojáři připravili poměrně mnoho. Často jde přitom o poměrně komplexní záležitosti vyžadující několik jasně daných kroků. Příkladem tak může být výroba dělostřeleckého granátu zahrnující posbírání jednotlivých surovin, jejich extrakci a finální přípravu. Ostatně celý průchod hrou je jeden velký puzzle. Nejde tak v žádném případě o prázdné bloudění temnými chodbami, ale neustálé řešení hádanek.



Po grafické stránce na tom není titul vůbec špatně

I díky této skutečnosti se může jinak průměrná herní doba okolo sedmi hodin protáhnout klidně i na dvojnásobek, pochopitelně v závislosti na pozornosti a logickém uvažování. I tak se ovšem v této souvislosti nelze ubránit pocitu místy zbytečného natahování herní doby, zejména ve střední pasáži hry, která nešetří klasickými hororovými klišé typu zaseknutý výtah, propadnutí podlahou apod. Přímý postup se tak neustále komplikuje a protahuje, někdy bohužel až zbytečně.

Ocenit musíme kvalitní práci se světlem a stíny, což je rozhodně alfa o omega celého titulu

Frictional Games rozhodně není velké studio a finančních prostředků na rozdávání rozhodně nemá. Z hlediska grafického zpracování jsou sice znatelné nějaké ty ústupky, díky charakteru hry je ale lze celkem snadno tolerovat. Výsledek rozhodně působí uspokojivým dojmem. Amnesia: Rebirth vypadá na možnosti studia až překvapivě dobře, zejména v prvcích pro hru klíčových. Ocenit musíme kvalitní práci se světlem a stíny, což je rozhodně alfa o omega celého titulu.



Vývojáři skvěle pracují se změnami prostředí

Stejně kvalitní péče se dočkalo a audio zpracování, které v kombinaci se sluchátky přináší řadu děsivých momentů. Jedním z těch nejintenzivnějších si prožijete v podzemním bludišti, ze kterého vede jen jedna správná cesta. Zásadní problémy jsme neshledali ani v technickém stavu hry, pokud tedy pomineme nekonečné loadingy, a to i na PS4 Pro. Možná se občas setkáte s nějakým tím opožděným doskakováním textur, ale to rozhodně není něco, co by komplikovalo celkovou hratelnost. V tomto ohledu vývojáři rovněž nezklamali.