Amnesia: Rebirth s novým trailerem odhaluje datum vydání

Na dalším díle série Amnesia pracují tvůrci původního dílu. Po nepříliš povedené A Machine for Pigs by to tedy zase mohlo stát za to. Do hraní se budeme moci pustit dříve, než jsme očekávali. S novým trailerem totiž Frictional Games odhalili, že Amnesia: Rebirth vychází 20. října.

Hlavní postavou příběhu je tentokrát Tasi Trianon, která se probudí uprostřed alžírské pouště. Jak se sem dostala? Kde je zbytek její skupiny? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek najdete v průběhu hraní.

Jak už to u hororovek běžně bývá, tak se to neobejde bez potvory, která Tasi nenechá chvíli v klidu. V tomhle případě to podle všeho nezůstane jen u jednoho monstra. Herní náplň se každopádně neskládá pouze ze skrývání a utíkání před nebezpečím. Budete také řešit hádanky. Navíc musíte brát ohled i na Tasin fyzický i psychický stav.

Amnesii: Rebirth si na PC budete moci pořídit rovnou skrz tři obchody. Na výběr máte ze Steamu, GOGu i Epicu. Kromě toho datum vydání platí ještě pro PlayStation 4 verzi. Z dalších platforem je řeč pouze o PS5, ale o Xboxu alespoň zatím nepadlo ani slovo.