Nejnovější horůrek od Frictional Games je venku a s ním i první světové recenze, které mluví o velkém úspěchu. Od vydání Amnesia: The Dark Descent už je to pěkně kulatých 10 let a vypadá to, že úspěch hororu SOMA vývojáři jen nakopl k ještě lepším výsledkům.

Podle recenzí se novinka drží zajetých kolejí žánru i série a nabízí výbornou hororovou atmosféru, svižné tempo i dobré herní mechanismy.

Na naši recenzi se můžete těšit už brzy.