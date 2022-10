Among Us dorazí do virtuální reality v listopadu. Podporuje hraní mezi platformami a přidá nové minihry

Oblíbenou vyvražďovačku si už brzy zahrajeme s VR headsety na hlavě.

O vývoji VR verze mutliplayerovky Among Us už víme dlouho. Až během včerejší prezentace Meta Connect ale bylo oznámeno datum vydání. Do hledání impostora ve virtuální realitě se pustíme 10. listopadu. Hra vyjde na Meta Questu, Riftu i na Steamu. Je možné, že se v příštím roce objeví i na PS VR2, ale to zatím nemáme potvrzeno z oficiálních zdrojů.

Pointa hry bude stejná jako v klasické verzi Among Us. Stanete se součástí posádky, přičemž někteří její členové se snaží pozabíjet zbytek. Během plnění jednoduchých úkolů musíte poznat, kdo se chová zvláštně a mohl by tedy být impostorem. Nebo když se jím stanete vy, musíte udělat všechno pro to, aby na vás ostatní členové posádky za žádnou cenu nepřišli.

Verze pro VR podporuje hlasový chat a na jednu partii budete potřebovat 4-10 hráčů. Platformy vás nebudou omezovat. Among Us totiž podporuje cross-play. Kromě tradičního obsahu bude součástí této verze i několik miniher, které se v původním Among Us neobjevily.

Zdroj: Eurogamer.net