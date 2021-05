Hry zadarmo nebo se slevou: Days of Play na PlayStationu a Among Us zdarma

Epic Store - Among Us zdarma Obchod Epicu to s novou rozdávačkou rozdýchal, i když jde o značně populárnější záležitost, než minulý týden. Zdarma si můžete do knihovny přidat hru, která dominovala na streamech celý minulý rok - multiplayerovku Among Us. Myšlenka této hry je naprosto jednoduchá. Sejdete se s ostatními členy posádky na jedné lodi, ale někteří z nich se snaží zabít zbytek osazenstva. Je na vašich detektivních schopnostech, abyste zjistili, kdo to je. Nebo naopak, je na vašich vražedných schopnostech, abyste se nenechali odhalit. Populární vyvražďovačka Among Us zamíří letos také na PS4 a PS5

Vypadá to, že Epic s rozdáváním větších titulů ještě nekončí. I další hra, kterou si budete moci do knihovny přidat příští čtvrtek večer, je tajná a k odhalení dojde až spolu se startem rozdávání.

GOG – Ubisoft Publisher Sale Je libo nějaké starší kousky od Ubisoftu? Nyní jich celou řadu najdete ve slevové akci na GOGu . V minulosti to pro tohoto francouzského giganta nebylo jen o sériích jako je Assassin’s Creed, Far Cry a dalších, se kterými jsme se za posledních pár let setkali hned několikrát. Tady najdete mimo jiné i značky, které jsou už pěkných pár let u ledu. Jestli vám nevadí pořádná výzva, tak můžete sáhnout po úvodních dílech Raymana. Z dnešního pohledu je tato série docela jednoduchou skákačkou, ale v začátcích to byla pořádně náročná záležitost. Tady najdete první tři díly, každý za 1,3€. Kdyby to ale na vás bylo moc, tak nechybí ani novější Origins (2,5€). Stejně jako Rayman se za dobu své existence značně proměnila také série Ghost Recon. Ne vždy šlo o týmovou arkádu, jako v případě Breakpointu nebo Wildland. Původně to bylo více o taktice a vývojáři se snažili zpracovat hru tak, aby působila realisticky. To si můžete vyzkoušet v prvním díle (3€). Unikly záběry z testu online týmovky The Division: Heartland

Už delší dobu čekáme na remake hry Prince of Persia: Sands of Time. Vzhledem k tomu, jak v první ukázce předělávka vypadala, bychom se ale nezdráhali stále doporučit i originál. V této akci navíc najdete všechny díly této trilogie, jejíž prvním dílem je právě Sands of Time (každý 2€). Mimo to si za stejnou cenu můžete pořídit také Prince of Persia z roku 2008, který je neprávem opomíjený.

Ubisoft Connect – Legendary Sale A dáme si ještě jednou Ubisoft. Tentokrát zapomeňte na retro. V této akci si jsou pro hráče připraveny ty největší kousky, které za poslední roky z tohoto vydavatelství vzešly. Nechybí ani vikingská Assassin’s Creed Valhalla (45€). Pokud budete chtít nakupovat, nezapomeňte v košíku vložit slevový kód LEGEND20. Spolu s ním totiž ještě dostanete 20% slevu navíc. Za polovinu si také můžete pořídit Immortals: Fenyx Rising (30€). Tato adventura s otevřeným světem se netají tím, že se značně inspirovala posledním dílem série Legend of Zelda. Příběh o bozích Olympu je vtipný a v některých částech i dosti nápaditý. Pokud byste chtěli hru kompletní včetně DLC, která jsou podle všeho stejně dobrá, jako základní hra, tak můžete sáhnout rovnou po Gold edici (55€). Čím více jdeme do minulosti, tím více klesají i ceny. Třeba takové Far Cry 5 není zase tak stará záležitost. Přitom ho můžete mít v základní edici za 9€, což je za takový titul výborná cena. V tomto díle se vydáváte do americké Hope County, kde řádí kult plný fanatiků. Jelikož je řeč o Far Cry, tak o akci rozhodně nebude nouze. Celou hru si navíc můžete projít i v kooperaci. Far Cry 6, remake Prince a další hity Ubisoftu dorazí před dubnem 2022

Strategie v posledních letech nepatří mezi nejpopulárnější žánry, ale Ubisoft na ně ještě nezanevřel. Budovatelské Anno 1800 (30€) se po sci-fi dílech opět vrací do minulosti, kde mu to náramně sluší. Čeká vás stavění osad od základu a vývoj skrz několik průmyslových revolucí. Stejně jako zbytek her od Ubisoftu i Anno 1800 dostalo spoustu DLC obsahu, který je momentálně také ve slevě.

Xbox Store – Super Saver Sale Jestli jste měli v plánu si svoji herní knihovnu na Xboxu doplnit o nějaké starší kousky, které jste minuly, tak k tomu máte výbornou příležitost. V aktuální akci totiž najdete desítky titulů nejen z minulé generace, které v době vydání sklízely výborná hodnocení. Začít můžeme s remakem Resident Evilu 2 (512 Kč). Capcom s ním předvedl ostatním studiím, jakým stylem by se měly předělávky starších her dělat. Tady ho máme rovnou v Deluxe edici, která navíc obsahuje nové kostýmy. Dobré kooperace není nikdy dost. O tom ví své studio Hazelight, které v minulém roce vypustilo do světa výbornou záležitost It Takes Two. Tady od nich ale máme starší A Way Out (160 Kč), ve kterém se společně s dalším hráčem zhostíte rolí vězňů, kteří se společně musí dostat na svobodu. Útěkem jejich příběh ale teprve začíná. It Takes Two slaví milion prodaných kopií a ukazuje zájem o kooperační hry

Fanouškům závodních simulací můžeme doporučit Project Cars 2 v Deluxe edici (435 Kč). Na rozdíl od klasických arkád si tady můžete pohrát s nastavením a přizpůsobit si jízdní model podle svého. Deluxe edice přidává navíc k základní hře celý season pass, který zahrnuje nová auta, tratě a další bonusy.

PlayStation Store – Days of Play Na PlayStation se po delší době opět vrátily Days of Play, což znamená že ve zdejším obchodě momentálně najdete velkou akci zahrnující tituly ze všech možných žánrů. Mezi nimi jsou i poslední velké exkluzivity pro PlayStation 4 jako je The Last of Us: Part II (795 Kč). I když tento titul spustil značnou vlnu kontroverze, tak jeho kvality mu upřít nemůžeme. Levněji se můžete také vypravit do Japonska společně s Ghost of Tsushima (1 053 Kč). Pokud jste si vždy přáli, aby se série Assassin’s Creed vydala do na tyto ostrovy, tak Tsushima vás náramně potěší. V roli Džina se budeme snažit zastavit invazi mongolů, kteří obsadili jeho domovský ostrov. Je ale sám proti přesile, takže bude muset použít všechny dostupné prostředky, aby se s touto hrozbou vypořádal. Když se ohlédneme do minulého roku, tak dnes už s klidem můžeme říct, že se remake první Mafie (600 Kč) vesměs povedl. Sice to není dokonalé, ale hlavní je, že remake nedělá originálu žádnou ostudu. To se týče hlavně atmosféry a zpracování města Lost Heaven. Na pohled předělaná Mafia vypadá nádherně. Hratelnost byla značně upravena kvůli moderním standardům, ale zápletka je stále stejná a jen tak se neohraje. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Chtěli jste si někdy zkusit vytvořit vlastní hru? Studio Media Molecule vytvořilo platformu, skrz kterou by mělo být možné udělat hratelný projekt i pro naprostého amatéra. Dreams (525 Kč) mají obrovský potenciál a vznikla v nich už celá řada výborně vypadajících záležitostí. Kromě toho, že můžete sami tvořit, můžete také prozkoumávat výtvory ostatních hráčů z celého světa.

Epic Store – Mega Sale Kromě tradičního rozdávání her zdarma se na Epicu rozběhla pořádně nabitá slevová akce . Najdete tady i exkluzivity jako je Kingdom Hears III (870 Kč), které do zdejšího obchodu dorazily teprve nedávno. Můžete ale ušetřit ještě o něco navíc. Epic vám věnuje kupón na 10$, který můžete použít na vše s cenou vyšší než 15$. Další docela žhavou novinkou, která se tady objevila, je Oddworld Soulstorm (840 Kč). Tato stealth záležitost, ve které v roli Abea osvobozujete další Mudokony z otroctví, nesklidila vůbec špatná hodnocení. V rámci série se jedná o reimaginaci dílu Abe’s Exoddus. Vývojáři se v příběhové lince zkrátka chtěli vydat jiným směrem. Veteráni z Blizzardu a Epicu založili nové studio, které se zaměří na RPG hry

Pokud máte spoustu času na hraní a chcete si užít nádherný propracovaný svět a příběh, není nic lepšího než Red Dead Redemption 2 (1 058 Kč). I když už se jedná o pár let starou záležitost, na poli příběhovek s otevřeným světem nemá konkurenci. Můžete dělat celou řadu aktivit, a pokud by vás omrzelo hraní sólo, tak podobně jako u GTA tady máme i Online část.

Stále probíhá: Humble Best of Bandai Namco Bundle Vydavatelství Bandai Namco za dobu své existence nastřádalo do svého portfolia pěknou řádku titulů, které si získaly hráče po celém světě. V jeho balíčku, který najdete na Humble Bundle , některé z nich můžete získat za velmi příjemnou cenu. To začíná hned od 1€, za které dostanete Pac-Mana 256. Další část, za kterou už zaplatíte 9,95€, přidává trojici her. Tekkena 7 snad nemusíme nějak více představovat. Pokračování jedné z nejslavnějších bojovek herní historie už není exkluzivitou jen pro konzole. Vedle toho tady máme JRPG Tales of Berseria. Jedná se nejnovější díl “Tales of” série, ale abyste si hru užili, nemusíte předchozí díly vůbec znát. Podobně jako v případě série Final Fantasy příběh každého z nich stojí sám o sobě. Jako poslední pak dostanete Katamari Damacy Reroll, což je bizarnost, ve které hrajete za obří kouli složenou ze všeho, na co narazíte. Postupně se na ni nabalují další a další věci. Vašim cílem je vytvořit tak velkou kouli, jak jen to je možné. Třetí část za 15,56€ pak obsahuje další tři tituly. Máme tady další díl z výše zmiňované JRPG série. Tales of Zesteria také patří mezi její nejnovější díly. Pokud byste ale raději něco tradičnějšího, tak tady máme kompletní edici Little Nightmares. Tato roztomilá skákačka nemá daleko od hororu. Nedávno dostala pokračování a podle všeho je opravdu o co stát. A ještě k tomu dostanete RAD, což je akční rogue-like záležitost zasazená v postapokalyptickém světě. Hráli jsme Scarlet Nexus: evoluce lidstva a mutantů v plném proudu

U balíčků z Humble Bundlu bývá zvykem, že jsou rozdělené jen na 3 části. Tentokrát tady máme ale ještě jednu. Pokud přispějete 16,58€, dostanete navíc ještě Code Vein a Project Cars 3. Code Vein je často označované jako anime verze Dark Souls. Oproti této slavné sérii je ale značně jednodušší. Mimo jiné je to proto, že v soubojích častokrát nejste sami. Project Cars 3 nám pak nepřijde jako zrovna ta nejlepší volba. Na rozdíl od předchozích dílů se totiž u hráčů nesetkal s tak kladnými ohlasy.

PlayStation Store – Remasters & Retro Sale Vylepšené verze starších her stále táhnou a nevypadá to, že by jejich přísun měl v blízké budoucnosti zpomalit. Kdo by si také nechtěl zahrát svůj oblíbený titul v líbivější grafice? Na takové hry se zaměřuje nová akce na PS Store , kde najdete legendy jako je Spyro: Reignited Trilogy (350 Kč) či MediEvil (400 Kč). Studio Bluepoint Games si v posledních letech postavilo svoji reputaci právě na vylepšování starších her. Mezi jejich nejpovedenější kousky patří Shadow of the Colossus (420 Kč). Tato umělecká záležitost od Team ICO je spoustou hráčů považovaná za to nejlepší, co toto studio zatím vytvořilo. O posledním God of War se neustále mluví v superlativech, ale nesmíme zapomínat na to, že ještě před tím Kratos nelítostně bojoval s bohy Olympu v trojici hack’n’slash akcí. God of War III (265 Kč) si můžete zahrát i na PS4, respektive i na PS5 v rámci zpětné kompatibility. Po grafické stránce je tato verze oproti originálu lehce vylepšená. Je ale škoda, že první dva díly trilogie stále zůstávají pouze na minulých generacích. Activision chystá celou řadu remasterů i v letošním roce

Už i na PlayStationu si konečně můžete zahrát klasiky od Blizzardu jako jsou The Lost Vikings, Blaskthorne nebo Rock N Roll Racing. To všechno najdete v Blizzard Arcade Collection (412 Kč). Všechny hry jsou sice upravené tak, aby se pohodlně hrály na ovladači, ale po grafické stránce jsou stále věrné originálu.