Ancestors: The Humankind Odyssey - nuda napříč epochami | Recenze

Co baví Zajímavá myšlenka

Velká míra svobody

Několik zábavných momentů Co vadí Děsivé animace

Nulový systém motivace

Neintuitivní hratelnost

Brzký stereotyp 6 /10 Hodnocení

Vytvořit originální hru je v dnešní době poněkud obtížný úkol. Vývojáři tak vzhledem k technickým možnostem mohou činit výhradně skrze herní mechanismy, popř. celý herní koncept. Žánr survival, ve kterém jde o přežití v daném prostředí, není až tak přelomový, přesto nabízí mnoho prostoru pro manévrování a svým charakterem je předurčen pro velké a svobodou oplývající věci. To si samozřejmě uvědomují také členové týmu Panache Digital a samotný Patrice Désilets, spojovaný především s řadou titulů ze série Assassin´s Creed. Právě on se stal vůdčí postavou nového projektu Ancestors: The Humankind Odyssey.

Mnoho povyku pro nic

Sám Désilets po celou dobu vývoje mnohokrát upozorňoval, že jeho nový projekt rozhodně nebude mít nic společného s legendární sérií. Přesto však hráči skrytě v koutku duše čekali, že přece jen bude jeho specifický rukopis na výsledném produktu znatelný. Mýlili se. Ancestors: The Humankind Odyssey je čistokrevným sandboxovým zážitkem, který sice nabízí jedinečný a poutavý koncept, selhává však v oblasti hratelnosti a celkového pojetí.



Titul rozhodně není určen netrpělivým hráčům

Hra nemá předem nikterak výrazně nalajnovaný průběh. Sám hráč se stává velkým scénáristou evolučního procesu, který je plně svěřen do jeho ochlupených rukou. Samotná evoluce zde začíná od primátů. Ve své opičí smečce se budete relativně svobodně pohybovat po jednotlivých mapách a poznávat okolní svět. Vývojáři přitom kladli důraz na co nejreálnější zpracování postupného vývoje. Vzhledem k sandboxovému pojetí máte k dispozici opravdu velké pískoviště, ve kterém můžete uplatňovat své dosavadní znalosti o primátech.

S klackem v ruce

Budete se pohybovat jak po zemi, tak ve větvích, učit se základním formám komunikace, spolupráce, nápodoby a celkového sociálního začlenění. Dále budete hledat zdroje potravy, materiálů a osvojovat si základní práci s předměty či prohlubovat smyslové vjemy. Veškeré tyto poznatky jsou ve hře znázorňovány na základě propojování mozkových neuronů apod.



Připravte se na dlouhé hodiny hledání a objevování

Obrazně řečeno neustále postupujete po neviditelných schodech, vylepšujete dovednosti svého primáta, a tak si zpřístupňujete další a další znalosti, které usnadní život celé opičí společnosti.

Celkově je základní koncept Ancestors: The Humankind Odyssey zpracován relativně povedeným způsobem

Samozřejmostí je pochopitelně také důraz na základní životní funkce. Zapomínat nesmíte na jídlo, pití, spánek nebo léčení. Do hry vstupují také ostatní predátoři či faktor strachu z neznámého. Celkově je základní koncept Ancestors: The Humankind Odyssey zpracován relativně povedeným způsobem a na první pohled se může zdát hodně zábavný. Čím více času však budete svým evolučním snažením trávit, tím více si začnete uvědomovat, že celý tento proces vlastně až tak zábavný není. A to především díky klackům, které hráčům metá pod nohy.

Metoda pokus omyl

Tím hlavním problémem je až příliš velký důraz na stránku průzkumu a objevování. Titul rozhodně za ručičku nevede a svěřuje evoluci světa plně do vašich rukou. Možností, jak ve hře trávit čas je opravdu mnoho, samotné objevování a posun vpřed je ovšem založen na metodě pokus omyl.



Hra nabízí bohužel téměř nulovou odměnu za snažení

Nečekejte tak žádná vodítka či podrobnější rady. Častokrát se celý proces evoluce zvrhne v praštěné houpání v korunách stromů a hledání čehokoli interaktivního. Ancestors: The Humankind Odyssey je určen výhradně do rukou trpělivých hráčů. Milovníci přímočařejších akcí by neměli na hru ani pomyslet.

Ancestors: The Humankind Odyssey je určen výhradně do rukou trpělivých hráčů

Dalším nepříjemným nešvarem je potom nepříjemná repetitivnost úkonů. Jakoby nestačilo, že samotná herní náplň je svým způsobem více než stereotypní, ona je bohužel vývojáři přímo takto koncipovaná. Váš primát je totiž napříč jednotlivými generacemi či epochami sklerotik, který zapomíná to, co dlouho nevyužil. Bohužel pro hráče to znamená učit se několikrát dokola i takové dovednosti, které si osvojil již v minulosti. A to rozhodně zábavné není.

Co za to?

Otázkou potom tedy zůstává, čím hráče v tomto evolučním procesu motivovat? A zde titul selhává nejvíce. Veškeré vaše dlouhé a namáhavé snažení totiž není vlastně mimo skok o několik desítek či tisíců let vpřed odměněno. Po několika hodinách ve hře si ta začnete uvědomovat, že Ancestors: The Humankind Odyssey rozhodně není výjimečným survival projektem mapující postupnou evoluci primáta, ale obyčejnou nudou o přežití, navíc s již okoukanými prvky.



Po grafické stránce patří hra do kategorie slabšího průměru

Titul bohužel dopředu neposouvá ani grafické zpracování, které jako by symbolicky korespondovalo s obsahem hry. Je totiž poněkud pravěké. Zejména samotné animace. I to bychom však byli schopni odpustit při zábavné hratelnosti a lépe zvládnutému zpracování. Zajímavá a jistě také dosti vzdělávací myšlenka vývojářů však bohužel vyznívá naprázdno.

Namísto slibované a poutavé odyseji jsme se dočkali zpackaného mutanta, který sráží hráčské snažení z korun stromů zpět na zem. Titul je silně neintuitivní, repetitivní a využívá svého potenciálu sotva z poloviny. Mimo jedinečného konceptu a velkého herního prostředí tak můžeme ocenit asi jen málo co. Výsledkem je tak bohužel mírně nadprůměrný titul, a to jen vzhledem k celkovému zasazení a dobrým úmyslům.