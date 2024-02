Ani EA se nevyhnula vlna propouštění. Ruší několik projektů v čele s neoznámeným Mandalorianem

Smutné zprávy dnes v noci přišly ze strany Electronic Arts. CEO Andrew Wilson v prohlášení, které je plné hlavně nic neříkajících PR řečí, oznámil, že o své místo přijde 5 % zaměstnanců celé společnosti, to dělá zhruba 670 pracovních míst. Zároveň uvádí, že společnost upustí od tvorby licencovaných her, protože věří, že s vývojem herního průmyslu nebudou úspěšné. Místo toho se má soustředit na vlastní IP. Což je velmi zvláštní, protože EA stále pracuje se značkami Star Wars a v jeho studiích se rodí několik Marvelovek.

Mělo dojít ke zrušení několika projektů. Díky IGN máme hrubou představu o tom, kterých se to týká konkrétně. S jistotou mělo dojít na zastavení vývoje FPS střílečky podle Mandaloriana, na které pracovalo studio Respawn Entertainment. Presidentka EA Entertainment Laura Miele zaměstnancům rozeslala vlastní prohlášení, ve kterém tuto Star Wars hru přímo zmiňuje.

Fanoušci Cala Kestise ale smutnit nemusí. V Respawnu má totiž stále vznikat pokračování Star Wars Jedi, které už dříve EA potvrdilo. Část týmu od zrušeného FPS přejde nejspíš k vývoji Apex Legends, Iron Mana nebo Black Panthera.

Otřesy pro Battlefield

Po propadáku jménem Battlefield 2042 mělo jít EA do sebe a pro příště slibovalo hráčům velkolepý návrat s novým dílem. I pro vývoj této série ale přicházejí komplikace. EA totiž kompletně uzavřelo studio Ridgeline Games, které se zformovalo teprve před dvěma lety a mělo se postarat o singleplayerovou část nového Battlefieldu. Zatím není jasné, jestli to znamená, že se opět budeme muset obejít bez kampaně, ale minimálně nebude vypadat tak, jak se původně plánovalo.

Toto oznámení přichází jen pár dní poté, co studio opustil vedoucí vývojář Marcus Lehto. Je to opět trochu zvláštní, když po prohlášení, že se EA bude soustředit víc na své značky, přichází osekávání právě Battlefieldu, který patří mezi jeho největší stálice. O práci ale nepřijdou všichni zaměstnanci Ridgeline Games. Část se přesune do Ripple Effect, kde na Battlefieldu bude s prací pokračovat.

EA mělo také plány s větším rozšířením působení na mobilních platformách. Ani v tomto odvětví se to ale neobešlo bez škrtů. Bylo zrušeno několik her pro mobily včetně již oznámených F1 Mobile Racing a MLB Tap Sports. Ani ne rok po spuštění skončí The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Naštěstí se alespoň problémy zatím vyhýbají studiu BioWare, které momentálně soustředí svoje síly na dokončení čtvrtého Dragon Age. Jeho obšírnějšího představení bychom se snad měli dočkat v dohledné době. Poté přijde řada na již oznámené pokračování Mass Effectu, o kterém toho stále víme velmi málo.

Po včerejším Sony a řadě předchozích zpráv o propouštění přicházejí další a další oznámení o škrtech, rušení a zmenšování vývojářských týmů. Loni jsme sice zažili jeden z nejsilnějších herních roků za posledních několik let, vývoj herního průmyslu je ale bohužel i přes úspěchy momentálně velmi nepříznivý a opravdu doufáme, že brzy vám budeme moci přinést zase příjemnější zprávy.