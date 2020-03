Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze

Co baví Množství aktivit

Změny času a ročních období

Události spojené se svátky

Soundtrack

Vhodné i pro začínající hráče Co vadí Nedotažené lokální hraní 9 /10 Hodnocení

Mezi všemi akcemi a RPG hrami jako Doom nebo Final Fantasy, které vycházejí v aktuálních měsících, je potřeba si trochu oddechnout. Animal Crossing v tomhle případě poslouží naprosto perfektně. Navíc, ve dnech, kdy většinu času zůstáváme doma, je velmi příjemné na chvíli zaskočit na neobydlený tropický ostrov, kde si vše můžete přizpůsobit dle svého gusta.

Trpělivost je základ

New Horizons následuje tradiční hratelnost předchozích dílů. Z počátku toho moc nemáte a herní mechaniky se vám odemykají postupně den po dni. Čas ve hře je stejný jako ten v reálném světě. Ráno se tedy budete moci podívat na východ slunce, večer pak vychází hvězdy. Když jsem mluvil o dnech, tak jde o reálné dny. Většinou vám starosta zdejší komunity zadává úkoly na výstavbu nových budov, a i když seženete všechny potřebné zdroje, tak výsledek neuvidíte hned. Stavba zkrátka trvá.

Mezi čekáním na výsledek je tady spousta věcí, do kterých se můžete pustit. Základy jako rybaření a chytání všelijakého hmyzu dostanete do rukou docela snadno a rychle. Postupně ale budete objevovat, že nový Animal Crossing nabízí širokou škálu možností, které vám umožní upravit si vše tak, aby to odpovídalo vašim představám.

Z jednoduché výroby nářadí se postupně dostanete k tvorbě nábytku a dalších doplňků do vašeho domečku. Nebude trvat dlouho a jednotlivé předměty budete moci ještě přebarvovat. K novým věcem se ale můžete dostat i skrz obchody. Každý den se nabídka mění, takže je dobré si všechno vždy projít, jestli vám náhodou nepadne něco do oka. V klasickém obchodě nakupujete za běžnou měnu. Vedle toho jsou tady ale ještě Nook Miles.

Opět se za ně dá pořídit vybavení nebo návody na výrobu něčeho nového. Získáváte je za plnění běžných aktivit. Ať už dosáhnete jakéhokoliv úspěchu, dostanete za to několik Miles. Jako nejlepší investice mi každopádně přišly letenky na tajemný ostrov. Jednoduše se tak dostanete k potřebným zdrojům.

Mezi hraním jsem nahlédl na pár streamů na Twitchi, abych se podíval, jaké ostrovy mají ostatní hráči. Většina ze streamerů ale byla oproti mně výrazně napřed. Přišlo mi to zvláštní vzhledem k tomu, že hru mám k dispozici ode dne vydání a aktivity pro postup jsem plnil každý den. Ukázalo se ale, že čekání lze obejít změnou systémového nastavení času přímo ve Switchi.

Pokud se tedy chcete rychle dostat k novým věcem, tak je tady tato možnost, ale moc bych ji nedoporučil. New Horizons totiž byly tvořeny s tím, že si zkrátka musíte počkat a takhle se zbytečně ochudíte o část netradičního zážitku, který nový Animal Crossing nabízí. Nintendo to každopádně nijak neřeší. Přeci jen se nejedná o kompetitivní hru.

Je to jen běžná rutina

Většinou jste schopni splnit věci pro postup za docela krátkou dobu. Často se tak budete zabývat základními aktivitami. Už jsem zmiňoval rybaření a chytání brouků. Je ale také dobré zásobit se dřevem, kameny a železem. A když už máte tu možnost, můžete se pustit do pěstování květin, přesazování stromů a nebo navrhování designu pro oblečení.

I když to nemusí znít nijak zvlášť záživně, přímo při hraní je to něco jiného. Animal Crossing zkrátka není hra, u které v kuse prosedíte desítky hodin. Dává vám ale spoustu dobrých důvodů, proč se k němu každý den na chvíli vracet. Postupně se tak na neobydleném ostrově rozroste vesnička s několika sousedy.

Důvod k návratu je navíc i to, že ne vždy můžete získat všechno. Některé ryby můžete chytit jen v určitou denní dobu a nebo je to rovnou určené podle ročního období. Pokud se vám tedy do encyklopedie nepodaří zařadit všechny tvory z jara, budete si muset počkat na příští rok. Většinou je to ale udělané tak, že každý z nich není dostupný pouze 3 měsíce v roce. Nechybí ani eventy spojené se svátky a dalšími světovými událostmi. První z nich je Bunny Day, který startuje už 1. dubna.

Nedomyšlené lokální hraní

Není nic výjimečného, že na Switchi hraje více lidí s oddělenými profily. Pokud ale chcete na jednom zařízení hrát Animal Crossing, tak před vámi stojí několik překážek. Přijde mi docela nelogické, že se vývojáři rozhodli právě pro tento přístup, ale zřejmě za to mohou technologická omezení. Jednoduše řečeno to funguje tak, že kdo začne hrát první, ten má vše pod kontrolou.

Na jedné konzoli může být uložený pouze jeden ostrov a další hráči musí s postupem čekat, až se dostane dál ten, co začal jako první. Sice nepřijdou o možnost rozšiřování svého domečku a dalších aktivit, ale postup má pod kontrolou zkrátka jeden hráč.

Ani lokální multiplayer není úplně vychytaný. Na jednom Switchi se do hraní sice můžete pustit skrz gaučovou kooperaci, ale další hráči jsou spíše jen přihlížející. Nemohou dělat prakticky nic kromě pobíhání okolo a třepání se stromy. Navíc ani nemůžou prozkoumávat ostrov, protože je omezená vzdálenost, na kterou mohou odejít od hlavního hráče.

Online multiplayer je ale naštěstí něco úplně jiného. Přátelům můžete buď zpřístupnit svůj ostrov nebo se vydat na návštěvu zase k nim. Kromě trávení času společně se tak můžete dostat i k novým věcem. Jednou z nich jsou například ovocné stromy. Každý ostrov má totiž už od počátku náhodně určené, jaké ovoce na něm poroste. Abyste získali další druhy, musíte si je sehnat jinde. Pokud se vám poštěstí, tak na některé z nich narazíte i při výpravách na záhadné ostrovy.

Propojení s appkou

New Horizons jsou snad první hrou, u které jsem využil oficiální mobilní appku Nintenda. Doposud sloužila především pro voicechat například ve Splatoonu 2. Animal Crossing ji ale využívá smysluplně. Hlavně posloužila při komunikaci s ostatními hráči při online hraní.

Dorozumíváte se skrz textové zprávy a jednoduchá gesta. V handheld módu sice máte možnost psát skrz dotykový displej, ale přišlo mi mnohem pohodlnější psát z mobilu. Po propojení vše fungovalo bez problému, což mě docela překvapilo vzhledem k mým zkušenostem s online službami Nintenda.

"Pokud jste hráli New Leaf na 3DS nebo Happy Home Designer na mobilu, tak si můžete jednoduše přenést svoje oblíbené vzory i do New Horizons."

Další příjemná funkce, kterou jsem ale neměl možnost využít, je přenášení designů z ostatních Animal Crossing her pomocí QR kódu. Pokud jste tedy hráli New Leaf na 3DS nebo Happy Home Designer na mobilu, tak si můžete jednoduše přenést svoje oblíbené vzory i do New Horizons.

Jen tak pro radost

Od prvních dní, kdy moje postavička přebývala v obyčejném stanu a na ostrov měl pár obyvatel, se zdejší komunita pěkně rozrostla a každý den jsem měl chuť se k ní vracet. A to i po tom, co jsem splnil všechny aktivity, aby se mi další den zase otevřelo něco nového. Ve volné chvíli totiž není od věci zajít na ryby. Co když mě tentokrát čeká úlovek, který mi ještě chybí v muzeu?

