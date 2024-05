Animal Well je nejnovějším klenotem nezávislé herní scény. Svět nabitý hádankami láká k objevování

Zatímco na poli AAA her to v posledních týdnech nevypadá zrovna vesele, nezávislá scéna nás neustále překvapuje. Nedávno milovníky strategií ohromili Manor Lords, nyní přichází na scénu Animal Well, se kterým se vydání do žánru logických plošinovek. Jelikož patří také mezi metroidvanie, je před vámi už od začátku otevřený velký svět. V tomhle případě místo hledání nových schopností postupujeme řešením hádanek. Hru najdete s cenovkou 610 Kč na Steamu, Nintendo eShopu a PlayStationu Store. Na PlayStationu je zároveň součástí knihovny her v PS Plus Extra.

Animal Well je jedna z těch her, u kterých je nejlepší, abyste o nich věděli co nejméně. Objevování tohoto pixelartového světa je dobrodružstvím samo o sobě. Jeho autor vám nijak neurčuje směr, ani nenaznačí, jak máte vyřešit danou hádanku. Vlastně vám ani pořádně neřekne, kde se která hádanka nachází. Jistě, některých si všimnete na prvních dobrou, ale dle jeho slov hra ukrývá hromadu tajemství, které je opravdu složité rozlousknout. Věří si natolik, že objevit vše podle jeho slov potrvá několik let.

V hlavní roli je jakýsi blob, který se jednoho dne zrodil z poupěte. Při průzkumu světa narazí nejen na mírumilovná stvoření, nepřátelům se také nevyhne. Nemá ale moc prostředků k ofenzivě, a tak i k řešení těchto situací musíte přistupovat chytře. Správné využití prostředí a předmětů, které se vám dostanou do slizových rukou, je zásadní. Podle prvních recenzí se jedná o výborný přírůstek do výše zmíněných žánrů s hodnocením 91 % na Metacritic a nasvědčuje tomu i přes 97 % kladných hodnocení, které hře udělili hráči na Steamu za jediný den.