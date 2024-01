Anime a manga ve videohrách. Toto jsou nejpovedenějších adaptace známých japonských značek

Japonské animované seriály a komiksy se stávají rok od roku populárnější. V herním světě se ale ani těm největším značkám nijak extra nedaří. Vybrali jsme tedy alespoň ty, které jsou určeny hlavně pro zaryté fanoušky.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Příběh o blonďatém nindžovi ze Skryté listové vesnice se rozrostl o několik dalších her, ale čtvrtá Ultimate Ninja Storm stále zůstává tou nejlepší. Na rozdíl od tradičních bojovek, jako je Street Fighter nebo Tekken, tady zápasy probíhají v plně 3D aréně, kdy pohyb v prostoru hraje mnohem důležitější roli. Do rukou se vám dostane přes 100 různých postav s rozmanitými herními styly. V kampani si prožijete samotný závěr velké války nindžů, kdy se v předloze strhly ty největší boje. Pokud byste si chtěli zážitek ještě o něco prodloužit, za zvážení určitě stojí také rozšíření Road to Boruto, které načíná pokračování s Narutovým synem v hlavní roli. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 64 426 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 35 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 9. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam

Dragon Ball FighterZ Když se značka Dragon Ball dostala do rukou zkušeného studia Arc System Works, vznikla jedna z nejlepších klasických bojovek poslední generace. FighterZ ani po letech neztrácí na popularitě. Mimo jiné to je díky dlouhodobé podpoře, kdy tvůrci do soupisky bojovníků přidávali další a další nováčky v rámci placených FighterZ Passů. Hlavním herním módem je 3v3, kdy každý hráč kontroluje trojici bojovníků, které mezi sebou může na bojišti prohazovat a kombinovat tak jejich útoky. I pro fanoušky příběhu Dragon Ballu se tady ale něco najde. Součástí hry je kampaň vyprávějící kapitolu s Androidem 21, kterou jste neměli nikde jinde možnost vidět. Na její tvorbě se podílel i mangaka Akira Torijama. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 47 182 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánr: bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Arc System Works

Datum vydání: 26. 1. 2018 Digitální distribuce: Steam

One Piece: World Seeker I když je One Piece jednou z nejúspěšnějších manga sérií v historii, po stránce herních adaptací příliš nezáří. World Seeker je jednou z těch povedenějších. Tohle akční dobrodružství se odehrává na rozhlehlém ostrově, na kterém se s Luffym pustíme do odhalování příběhu exkluzivního pro hru. Už název Vězeňský ostrov nevěstí nic dobrého a velmi rychle se začnou odkrývat zdejší nekalosti, které na první dobrou nejsou vidět. I když je na ostrově celá posádka, do rukou se vám dostane jen Luffy. World Seeker se snaží být plnohodnotnou akční adventurou v otevřeném světě, ale strádá snad ve všech směrech. Stejně jako většina dalších her, které byly vytvořeny podle úspěšné mangy nebo anime, je tak určený převážně pro skalní fanoušky One Piece. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 3 795 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Ganbarion

Datum vydání: 15. 3. 2019 Digitální distribuce: Steam

Psycho-Pass: Mandatory Happiness Ve sci-fi světě série Psycho-Pass je mentální stav každého obyvatele neustále monitorovaný. Jakmile se ukáže jediný náznak toho, že byste chtěli spáchat něco nekalého, můžete se rozloučit s běžným životem. Pokud jste viděli seriálovou předlohu, příběh grafického románu Mandatory Happiness spadá do stejného období, jako první série. Odehrává se ale na úplně jiném místě a dokresluje celkový svět značky Psycho-Pass. V hlavních rolích je dvojice detektivních nováčků. Tito strážci zákona se starají o to, aby každý z obyvatel, který se prokázal jako hrozba, nikdy nic nespáchal. Kromě tradičních případů ale musí řešit také vlastní trable. Nadešiko Kugatači přišla o část vzpomínek, které se snaží najít. Oproti tomu se Takuma Curugi snaží najít svého ztraceného kamaráda z dětství. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 126 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One

Žánry: adventura, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NIS America

Vývojář: 5pb

Datum vydání: 13. 9. 2016 Digitální distribuce: Steam

Fairy Tail Fairy Tail je další z populárních šónen sérií, která je plná magie, fanservisu a síly přátelství. V této adaptaci se do jejího světa podíváme ve formě taktického RPG, kdy budeme s protivníky bojovat s celou skupinou známých mágů. Kvůli příběhu to ale není záležitost vhodná pro nováčky. Odehrává se totiž až během příběhového arku The Grand Magic Games. Kromě toho je součástí hry i exkluzivní kapitola, která se v předloze neobjevila. Vedle toho, že budete postupovat v příběhu, je také důležité podporovat svoji gildu. Mágové Fairy Tailu musí dokázat před konkurenčními mágy, že právě oni jsou v celé Magnolii těmi nejlepšími. Do vašeho týmu budete moci vzít celkem 16 různých postav včetně neznámějších jmen, jako je Gray, Natsu, Lucy nebo Erza. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 1 262 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Koei Tecmo Games

Vývojář: Gust

Datum vydání: 31. 7. 2020 Digitální distribuce: Steam

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Další velké japonské jméno, které si vzalo pod svá křídla studio CyberConnect2. Podobně jako Naruto SUN Storm tak i herní Demon Slayer spadá do žánru arénových bojovek. V příběhovém režimu si opět prožijete úvod výpravy lovce démonů jménem Kamado Tandžiró. Přišel o svoji rodinu kvůli jedné ze zrůdností, které nyní loví. Zbyla mu alespoň jeho sestra, která se ale sama na démona proměnila. Tandžiró tedy hledá způsob, jak jí vrátit lidskost. Graficky vypadá herní Demon Slayer velmi dobře. Následuje tak svoji manga a anime předlohu, které také uchvátí svým vzhledem. Problémem The Hinokami Chronicles je množství obsahu. Za plnou pálku se vám nedostane do rukou ani dvacítka bojovníků. To se dá sice napravit s placenými rozšířeními, ale za tuto cenovku bychom přeci jen očekávali trochu víc. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 14 846 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sega

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 13. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam

My Hero One's Justice 2 Anime a manga série jsou snad nejčasněji adaptované jako bojové hry. Výjimkou není ani Boku no Hero Academia, kterou můžete znát z našich knihkupectví jako Moje hrdinská akademie. Tento příběh se odehrává v budoucnosti, kdy se u většiny obyvatel Země projevily speciální schopnosti. Díky tomu se z hrdinství stole regulérním zaměstnáním. Ve druhém díle si můžete prožít stěžejní okamžiky a ikonické souboje z předlohy. Tím hlavním je ale jednoznačně online hraní. Soupisku tvoří přes 40 různých postav, přičemž jejich schopnosti, kterým se v tomto světě přezdívá Quirk, se výrazně liší. Řady hrdinů a záporáků si můžete ještě dále rozšiřovat skrz DLC. Bez připlácení se to ale neobejde. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 2 542 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: bojová hra, mlátička

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 13. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam

Steins;Gate Elite Běžný smrtelník si v mikrovlnce ohřívá jídlo. Skupina mladých studentů ve Steins;Gate si ji ale upravilo tak, aby skrz ni mohli posílat zprávy do minulosti. Přijde vám to jako bizár? V rámci japonské tvorby je to ještě hodně slabá káva. Po tom, co testují možnosti svého nového vynálezu, se jim hrátky s časem vymknou z rukou a zamotají se do konspirací týkajících se minulosti i budoucnosti. Steins;Gate Elite je vizuální román, takže budete většinu času hlavně sledovat scény a číst dlouhé konverzace. Součástí hry jsou i útržky z anime a také úplně nové filmečky, které se odvíjejí od vašich rozhodnutí. Příběh můžete zakončit několika různými způsoby. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 1 167 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Spike Chunsoft

Vývojář: Mages.

Datum vydání: 19. 2. 2019 Digitální distribuce: Steam

Danganronpa Decadence Danganronpa je v našem výběru výjimkou. Na rozdíl od ostatních totiž zažila svoji premiéru ve hrách a až následně se do světa podívala ve formě anime. Její herní předlohy jsou ale tak dobré, že si zmínku rozhodně zaslouží. Premisa je v každém díle vždy velmi podobná. Skupina žáků je chycená ve škole a odstřižená od okolního světa. Tajemný medvěd Monokuma poštvává studenty proti sobě. Když začne docházet k vraždám, jste to právě vy, kdo se musí pustit do vyšetřování a zjistit, kdo ve skutečnosti Monokuma je. Nenechte se zarazit tím, že je Danganronpa Decadence dostupná pouze pro Switch. Tato kolekce sice vyšla jen na konzoli od Nintenda, ale jednotlivé díly najdete i na ostatních platformách. Konkrétně jsou zahrnuty první tři díly společně s exkluzivním obsahem v podobě Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 25 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, střílečka, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Spike Chunsoft

Vývojář: Spike Chunsoft

Datum vydání: 3. 12. 2021

Digimon Story Cyber Sleuth Ve světě Digimonů hranice mezi realitou a digitálním světem už takřka vymizela. To na vlastní kůži zažije hlavní hrdina této hry, který se dostane do kontaktu se záhadným hackerem. Je na vás, jestli protagonistou bude Takumi Aiba nebo Ami Aiba. Do rukou se jim dostane zařízení, se kterým mohou chytat a vyvíjet digimony. Po prvotní návštěvě Cyberspace Edenu, což je internet nové generace, kam uživatel může fyzicky vstoupit, se jim ale kvůli nehodě stane polovina těla čistě digitálním. Je tedy potřeba zjistit, co se vlastně stalo a kdo tuto událost způsobil. Se zdejšími hackery i samotnými monstry budete bojovat v tahových bitkách s pomocí svých vlastních digimonů. V tomto ohledu je to o něco složitější variace klasických pokémonů. Souboje jsou komplexnější díky rozmanitějším možnostem, ale stále platí, že každý digitální potvorák má svoje silné a slabé stránky. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 7 385 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Media.Vision

Datum vydání: 2. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam

Doraemon: Story of Seasons - Friends of the Great Kingdom Teď si od všeho toho bojování na chvíli odpočineme. Doraemon je relaxační záležitost ve stylu her, jako jsou Animal Crossing nebo Harvest Moon. V roli Nobyho se staráte o zvířata, pěstujete plodiny všeho druhu a pomáháte přátelům ze sousedství. Modrý kočičák Doraemon vám pak pomůže s farmařením svými jedinečnými schopnostmi. Když je potřeba zalít, zvládne přivolat malý dešťový mrak a s jeho pomocí se můžeme vydat i na průzkum vodních hlubin. K tomuto dílu Doraemona vznikla také trojice placených rozšíření. První z nich vám do hry přidá zimní období a výzvy a doplňky s ním spojené. S dalším si zase vedle tradičních farmářských zvířat budete moci pohrát i s hmyzem. Poslední pak přidává menší příběh o zvířatech a několik druhů nábytku. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 227 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánry: adventura, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 2. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Na rozdíl od klasických fotbalových her se Captain Tsubasa nesnaží ani trochu hrát na realističnost. Místo toho posílá na hřiště hráče se schopnosti, díky kterým mohou provádět nereálné parádičky jako vystřižené z předlohy, která vznikla už v 80. letech minulého století. Sami si můžete sestavit tým o 11 hráčích, přičemž každý z nich disponuje odlišnými unikátními schopnostmi. I když hra obsahuje příběhový režim, tím hlavním je rozhodně online multiplayer, ve kterém vedle klasických zápasů nechybí ani celé šampionáty. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 3 521 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: arkáda, RPG, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Tamsoft

Datum vydání: 28. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam

One Piece: Pirate Warriors 4 Variací série Dynasty Warriors, což je kombinace akční mlátičky a strategie, existuje spousta. Jednou z nejoblíbenějších za poslední roky se stal již čtvrtý díl One Piece: Pirate Warriors. Nutno uznat, že mlátit stovky nepřátel v roli oblíbených pirátů má něco do sebe. Rozhodně to ale není nic pro nováčky, kteří One Piece neznají. Tento díl totiž příběhově pokrývá aktuálně poslední dokončený příběhový ark, ve kterém Slamáci osvobozují samurajskou zemi Wano. I přes to, že letos to bude 4 roky stará záležitost, Bandai Namco stále Pirate Warriors 4 zásobuje novým obsahem, za který si hráči musí dále připlácet. Díky tomu se vám do rukou může dostat i bělavá verze Luffyho s jeho novými schopnostmi Gear 5. Dodatečných postav, které si v DLC můžete pořídit, je opravdu dost. Skalní fanoušci si tak svého oblíbence jistě najdou. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 13 091 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Omega Force

Datum vydání: 27. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam

Sword Art Online: Hollow Realization Série Sword Art Online ve své době spustila obrovskou vlnu žánru isekai, ve kterém se hlavní hrdina dostává do jiného světa. V tomhle případě je Kirito společně s tisícovkami dalších lidí uvězněný ve virtuální MMO hře. V příběhu Hollow Realization se podobný scénář odehraje v další VRMMORPG hře jménem Sword Art: Origin. Vzhledem k tomu, jak velká je značka Sword Art Online, její herní adaptace většinou za moc nestojí. Ohlasy fanoušků mezi ostatními vyzdvihávají právě Hollow Realization, ve které působí trochu jako singleplayerové WoWko. Plusem také je, že na tvorbu příběhu dohlížel Reki Kawahara, který je autorem originálu, takže pokud se nemůžete nabažit jeho virtuálních světů, alespoň příběh by vás zaujmout mohl. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 5 490 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Aquria

Datum vydání: 8. 11. 2016 Digitální distribuce: Steam

Attack on Titan 2: Final Battle Pokud odhlédneme od mangy, která se do finále dostala už před několika lety, tak je to jen pár měsíců, co byl příběh Erena Yeagera, titánů a lidí uzavřen i v anime seriálu. Stěžejní okamžiky tohoto brutálního dramatu si můžete prožít i v herním světě. Kromě příběhových částí se v roli známých postav sami pustíte do boje s titány, okolo kterých budete poletovat díky speciální výzbroji. Attack on Titan 2 v základní verzi pokrývá pouze první dvě sezóny seriálu. Rozšíření Final Battle ale přidává i následující kapitoly příběhu a značně rozšiřuje i herní obsah. Zahrát si můžete za více postav a přibydou nové součástí výzbroje včetně Thunder Spearů, které se hodí pro boj s titány s tvrdou kůží. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 166 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Koei Tecmo Games

Vývojář: Omega Force

Datum vydání: 5. 7. 2019 Digitální distribuce: Steam

Yu-Gi-Oh! Master Duel Z Japonska vzešla řada sběratelských karetních her. Se jménem Yu-Gi-Oh se můžete setkávat už dlouhé desítky let. Master Duel je ale docela čerstvá záležitost. V této free-to-play hře můžete poměřit síly svého balíčku karet s hráči z celého světa. Vzhledem k tomu, že za dobu existence hry vyšly tisíce různých karet, je vcelku složité se do ní jakožto nováček dostat. Master Duel je každopádně otevřen všem hráčům bez rozdílů. Součástí hry je tutoriál se základy a zprvu si také budete muset vystačit s omezeným množstvím karet. Svoji sbírku si stejně jako v realitě rozšiřujete nakupování balíčků. Jde o free-to-play záležitost, takže tady nechybí ani mikrotransakce. Bez nich je sbírání karet o poznání pomalejší. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 67 946 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: karetní hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání: 19. 1. 2022 Digitální distribuce: Steam, Google Play

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Tento seinen nabral spoustu fanoušků až díky anime seriálu, i když jeho manga vychází už od 80. let. Jojo's Bizarre Adventure herní svět navštívil většinou skrz žánr bojovek a jinak tomu není ani v případě All-Star Battle R, kde se setkají v soupisce bojovníků všechny důležité postavy napříč šesti příběhovými okruhy. Celkem tak máte možnost si osahat přes 50 různých hrdinů a záporáků. Nechybí klasiky jako Jonathan Joestar a Dio. Zároveň ale došlo i na postavy z poslední animované série včetně hlavní protagonistky Jolyne. Po stránce hratelnosti je to vcelku tradiční bojovka. Od ostatních se liší hlavně svým grafickým stylem, který je pro celou sérii ikonický i v předloze. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 6 030 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 2. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam

Dragon Ball Z: Kakarot Zatímco FighterZ jsou jen o bojování, DBZ: Kakarot je plnohodnotná akční adventura, ve které si znovu prožijete příběh Gokua z legendárního seriálu. Čekají vás ikonické střety včetně duelu s Friezou, který dodnes patří mezi ty nejdelší bitky v historii anime. Vedle toho se ale můžete pustit do prozkoumávání, plnění vedlejších úkolů nebo nepovinných aktivit, jako je rybaření. DBZ: Kakarot se od vydání rozrostl díky několika DLC, která dále rozšiřují příběh o další kapitoly. Jeden z takových přírůstků se zaobírá Gokuovým otcem Bardockem, kolem kterého se točí celý samostatný film. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 34 662 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 17. 1. 2020 Digitální distribuce: Steam

Mobile Suit Gundam: Extreme VS. MaxiBoost ON Jméno Gundam je dlouholetou stálicí v žánru sci-fi s obřími mechanickými obleky. Od premiéry této značky vznikla spousta her. Z těch modernějších jasně vyčnívá Extreme VS. MaxiBoost ON. Název je to komplikovaný, premisa je ovšem vcelku jednoduchá. Jedná se o bojovou akci zaměřenou na hraní v multiplayeru, ve které se proti sobě postaví dva týmy o dvou hráčích. Tahle hra původně vyšla na arkádách pouze v Japonsku. Až po několika letech se dostala i do zbytku světa s verzí pro čtvrtý PlayStation. Kromě povedeného soubojového systému poskytuje Mobile Suit Gundam také značnou variabilitu díky více než 180 různým druhům mechanických obleků. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 74 % (z 43 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánr: bojová hra

Herní režim: více hráčů

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 30. 7. 2020