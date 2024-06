Anno 117: Pax Romana chce do budování říše vnést víc humoru. Vydání pro PC a konzole se chystá na rok 2025

Ubisoft na své prezentaci Forward mluvil hlavně již o odhalených hrách. Přece jen ale došlo na jedno nečekané oznámení. V příštím roce na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X dorazí nový díl ze strategické série Anno. Nikdy dřív jsme se s ní neponořili tak hluboko do historie jako tentokrát. Chopíme se role římského guvernéra v roce 117. Stále tedy platí, že součet čísel v názvu hry odpovídá 9.

Pax Romana je výtvorem stejného týmu, který má na svědomí Anno 1800. Starat se o část Římské říše ale bude vypadat zase trochu jinak. Naší snahou není jen rozšiřovat města a rozvíjet životní úroveň obyvatel. Zároveň je potřeba dávat pozor na to, aby stále vládl mír. Anno 117 má být začátkem nové éry pro celou sérii. To v praxi znamená, že se oproti dřívějším dílům změní grafická stylizace. Zatím jsme ale ze hry neviděli jediný obrázek, takže těžko říct, jak bude nové Anno vypadat. Celkově do hraní chtějí tvůrci vnést více humoru a zábavy, čemuž nebude odpovídat jen grafika, ale i odlehčené pojetí příběhu.

Jakožto guvernér si budeme moci vybrat naši počáteční provincii, což je také v sérii Anno novinka. Římská říše je rozsáhlá, a tak je na nás, kterou z jejích částí dostaneme na starost. Každá z nich se bude lišit nejen svojí geologií, rozdílné jsou také výzvy. V srdci Říma by chtěl žít kdekdo. To už ale neplatí o okrajových provinciích, kde častokrát lidé mají strach kvůli pověrám a mýtům. Vyřešit všechny jejich problémy už bude každopádně na nás.