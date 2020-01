Apex Legends si hraje s fanoušky, nová legenda možná nebude Forge

Battle royale hit Apex Legends rád láká své fanoušky na nová odhalení, postavy a další serepetičky kolem příběhu legend. Před nedávnem se nám pořádně představila čtvrtá sezóna, která začíná už 4. února letošního roku, tedy příští týden. Ukázala se nám i nová legenda jménem Forge. Nakonec to ale vypadá, že ne vše je tak černobílé, jak se na první pohled zdá.

Ve zbrusu novém videu ze série Stories from the Outlands, totiž čeká Forge velmi rychlý konec rukou další velmi proslulé postavy z úniků - Revenanta. Fanoušci tak okamžitě začali spekulovat, zda se dočkáme rovnou dvou postav, nějak propojených příběhem, nebo bylo odhalení Forge jen lest a nakonec budeme moci vyzkoušet smrtícího Revenanta.

Odpovědi se dočkáme pravděpodobně příští týden, kdy nová sezóna startuje.