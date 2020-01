Apex Legends startuje 4. sezónu začátkem února, nová legenda je Forge

Battle royale hra Apex Legends s každou další sezónou začíná nabírat na obrátkách a v tuto chvíli se těší velké popularitě. V tuto chvíli všichni hrají speciální event Grand Soireé a jako na zavolanou se včera poodhalila také kompletní čtvrtá sezóna hry.

Ta ponese název Assimilation a půjde po stopách svých předchůdců. Můžeme se tedy těšit na markantní změny na mapě World's Edge, zbrusu novou legendu jménem Forge, novou odstřelovačku Sentinel a celou řadu malých změn.

Mimo jiné se dočkáme novinek na poli jak Ranked zápasů, tak elitní série her, kde se vrátíme do King's Canyon. To vše dorazí do hry už 4. února letošního roku, tedy za necelé dva týdny. A jelikož tu mluvíme i o výročí, všichni, kdo se přihlásí do hry v období 4. - 11. února, dostanou narozeninový balíček, kde najdou přívěšek na zbraň Origami, roční ikonku na profil a XP boost.