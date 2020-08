Apple do svého obchodu Fortnite nevrátí, soud zatím Epicu nevyhověl

První ze soudních bojů, které se odehrají mezi Epicem a Applem zná svého vítěze. Epic neuspěl se svojí stížností a Apple nemusí vrátit do svého obchodu hru Fortnite, kterou z něj společnost stáhla poté, co do ní Epic přidal mikrotransakce s přímou platbou obcházející třicetiprocentní poplatek pro Apple. Nejde však ještě o konečné rozhodnutí. Současné rozhodnutí by mělo totiž sloužit především k tomu, aby se předčasně nevytvořil precedent ovlivňující celý zbytek trhu. Pokud tak v detailním přezkoumání Epic přijde s pádnými argumenty, může si přece jenom ještě umístění Fortnite zpět na obchod vydobýt.

I kdyby se Fortnite nevrátilo, nejde u soudu pro Epic o úplný propadák. Kromě toho, že Apple nemusí vracet Fortnite do svého obchodu se totiž řešila také problematika zablokování vývojářských účtů Epicu, kterým Apple hrozil. Soud dal jasně najevo, že toto jednání by mohlo výrazně poškodit třetí strany a celý herní průmysl. Epic navíc neporušil žádnou dohodu související s jeho vývojářskými účty. Unreal Engine by tak prozatím neměl být v ohrožení.