Apple vylepšil svůj nástroj pro portování her. Na Mac a iPhone vyjde řada velkých titulů z posledních let

Už loni Apple dal jasně najevo, že chce svým uživatelům mimo jiné nabídnout také více herních zážitků. Na iPhonu 15 Pro si tak už můžete zahrát třeba Death Stranding nebo Resident Evil Village. Mezi nejnovější přírůstky pak patří Assassin's Creed Mirage. Na včerejší WWDC byla opět řeč o hrách, kdy vedle samotných titulů byla představena také nová verze Game Porting Toolkitu, která usnadní vývojářům proces portování svých her na Mac, iPhony a iPady.

Mezi dalšími novinka najdeme několik čerstvých záležitostí. V zimě na zařízení Applu zamíří třeba letošní Prince of Persia: The Lost Crown a Ubisoft k tomu přidává také Assassin's Creed Shadows, které vychází letos v listopadu. Valnou většinu představené nabídky ale tvoří hry již několik let staré. Přímo na místě novináři například viděli sci-fi akci Control, která původně vyšla v roce 2019 a nové verze bychom se měli dočkat někdy v průběhu letoška.

Capcom pak pokračuje s rozšiřováním své série Resident Evil. Z ní na iPhonech uvidíme také předělávku druhého dílu spolu se sedmičkou. Není to ale jen o velkých blockbusterech, Apple nabídne i několik nezávislých her. Třeba letošní překvapení Palworld, který hned na úvod roku bořil všechny prodejní žebříčky. Do podobné kategorie patří také severský survival Valheim.

Ke hraní těchto větších her budete potřebovat aktuální hardware od Applu. To v praxi znamená iPhone 15 PRo, nejnovější iPad nebo Mac s čipem M1 nebo novějším. U většiny nově oznámených zatím navíc neznáme datum, kdy by na novou platformu měly dorazit, takže nezbývá než čekat na další oznámení.