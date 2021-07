Arénová akce Tom Clancy’s XDefiant odhalena, beta startuje v srpnu

Trochu nečekaně nám Ubisoft včera odhalil zbrusu novou Free-to-Play multiplayerovou střílečku, která si bere inspiraci ze špionážního univerza Toma Clancyho. Hra se jmenuje XDefiant a jde o arénovou akci ve stylu Counter-Strike či Valorant, která spojí známé reálie a detaily ze všech her pod taktovkou Toma Clancyho.

Dočkáte se tedy postav ze sérií The Division, Splinter Cell, Ghost Recon a dalších. Hrdinové i s jejich speciálními schopnostmi budou uvrženi do arénových map, kde budou bojovat o první příčky žebříčků. Nechybí tu ani jednotlivé frakce. Postavy ze světa Splinter Cell se tak budou specializovat na taktickou infiltraci a průzkum, zatímco série The Division nabídne přímou konfrontaci a akčnější přístup.

Hra bude využívat model F2P. Bude tedy zdarma, Ubisoft ale slibuje propracovaný systém obchodu a customizace, takže nebudou pravděpodobně chybět ani Battle Passy a neustálé přidávání obsahu po vzoru jiných live service her.

Svého hrdinu si samozřejmě budete moci upravit k obrazu svému, a to jak z hlediska arzenálu, tak vzhledu a jednotlivých schopností či perků. Ubisoft ale slibuje, že jde především o střílečku, zbraně všeho druhu tedy budou hrát první housle.

Už nyní se můžete také přihlásit do betatestu, který startuje 5. srpna v USA a Kanadě. Stačí se zaregistrovat na oficiálních stránkách.