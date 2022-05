Arma odhaluje svoji budoucnost. Reforger je ukázkou nové technologie Enfusion

Po dnešním odhalení Armu Reforger najdete v předběžném přístupu na Steamu a na Xboxu.

Třetí Arma zanedlouho oslaví 9 let od vydání, a tak je načase, aby tato česká série vojenských simulátorů přišla s něčím novým. Dnes si pro nás studio Bohemia Interactive připravilo oznámení, ve kterém odhaluje budoucnost jejich nejúspěšnější značky. Ještě před tím, než přijde regulérní pokračování, tady máme Arma Reforger, což je první díl, který se kromě PC objeví také na konzolích. V předběžném přístupu ho zatím najdete jen na Steamu a na Xboxu Series S|X, ale s plnou verzí se snad objeví i na PlayStationu.

Arma Reforger je první ukázkou nového enginu Enfusion, který Bohemia Interactive představilo na konci minulého roku. I když za sebou tento přírůstek nemá číslo, tak to nebude žádná malá odbočka. Vývojáři ho popisují jako neustále se vyvíjející platformu. Čeká nás válčení ve středním Atlantiku na ostrově Everon s rozlohou 52 km2, který můžete dobře znát z prvního dílu série. K němu se Reforger vrací i v ohledu zasazení. Podíváme do období inspirovaného studenou válkou. V alternativním roce 1989 proti sobě bojují jednotky Spojených států a Sovětského svazu.

Kromě zalesněných částí se na Everonu najdou i hory nebo velké jezero. Zdejší vesničky jsou pak inspirované bývalým Československem. Po tak velké mapě samozřejmě nebudete muset neustále pobíhat po svých. Součástí hry bude i několik vozidel.

Žánrově nová Arma oproti svým předchůdcům nehodlá vybočit. Vývojáři slibují, že taktická hratelnost uspokojí fanoušky série a zaujme i naprosté nováčky. Reforger by měl být zaměřený hlavně na multiplayer s kompetitivními a kooperačními módy, ale nebudou chybět ani scénáře, které si hráči budou moci i sami vytvářet ve zdejším editoru. Ten bude dostupný na všech platformách. To platí i pro workshop, skrz který svoje výtvory budete moci sdílet. Díky workshopu se dostanou fanouškům do rukou nástroje, které vývojáři používali přímo při tvorbě hry, takže je nepřeberné množství možností, co sami můžete vytvořit.

Mezi novými herními módy najdete Conflict, ve kterém v týmech bojujete o nadvládu nad ostrovem. Motivuje vás ke spolupráci a strategickému postupu proti nepříteli, abyste získali jeho strategicky výhodné pozice. Ve druhé velké novince Game Master jeden nebo více hráčů může v reálném čase editovat bojiště.

Nový obsah bude přibývat po vydání i ze strany vývojářů. Chtějí využít zpětnou vazbu od komunity na to, aby další velká Arma využila jejich novou technologii co nejlépe. Zatím to zní tak, že by se nový obsah měl do Reforgeru přibývat zdarma. DLC ani mikrotransakce prý momentálně v plánu nejsou.

I přes to, že od vydání poslední velké Army uplynula dlouhá léta, tak se jí díky neustálé podpoře daří. Loni měla podle Steamu přes 2 miliony aktivních hráčů. Toto číslo s Reforgerem nejen díky nové platformě ještě určitě naroste. Na regulérní velký díl, který by měl být také multiplatformním titulem, si každopádně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Zdroj: TZ