Arma Reforger dostane první velký update ještě letos. Bohemka odhalila plány do budoucna

Pokračování české Army už máme oznámeno pár měsíců. Ještě před dalším plnohodnotným dílem ale vývojáři společně s komunitou vyvíjejí platformu Reforger postavenou na nové technologii Enfusion. Pracovat na ní plánují několik let, ale prvního velkého updatu bychom se měli dočkat ještě před koncem roku. Kromě odstranění řady problémů s multiplayerem bude tím hlavním příchod nové oblasti jménem Arland s rozlohou 4x4 kilometrů.

Jak můžete vidět na roadmapě, tak nový ostrov není ani zdaleka tím jediným, co s prvním milníkem nazvaným Ground Support do Reforgeru chystá. Přibydou nové zbraně a vozidla, zlepší se umělá inteligence při řízení, nebo se vylepší zničitelnost prostředí. Do hry by měl dorazit v posledním čtvrtletí letošního roku.

Spolu s tím Bohemia Interactive oznámila i obsah dalších dvou milníků. Ve Air Assault bude tím hlavním příchod vrtulníků. Final Strike pak rozšíří váš arzenál výbušnin. V každém z nich samozřejmě nebudou chybět ani další vylepšení hry a dodatečný obsah.

Ani poté, co se Arma Reforger dostane do verze 1.0, s ním vývojáři nehodlají skončit. I když je to hlavně příprava na Armu 4, tak i tato platforma se dočká další podpory po vydání plné verze na PC i ostatních platformách. Zatím ho najdete na PC a Xboxu v předběžném přístupu.

Zdroj: TZ