Arma Reforger má nalákat na regulérní čtvrtý díl. Poprvé se podívá také na konzole

Oficiální stream Bohemia Interactive proběhne už zítra.

Už zítra chystá studio Bohemia Interactive oficiální stream, na kterém má představit budoucnost studia a nové projekty. Už nyní se však na internetu objevilo několik úniků, které zní rozhodně zajímavě.

Tak především, zítra bychom se měli dočkat oficiálního představení čtvrtého dílu vojenského simulátoru Arma a také ochutnávky v podobě projektu Arma Reforger. Ta má sloužit jako jakýsi předkrm a představit hráčům důležité novinky a prvky nové generace, jako je např. využití enginu Enfusion, na kterém studio už delší dobu pracuje. Také se hra úplně poprvé podívá také na konzole a dorazí tedy na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Příběhově se Reforger bude odehrávat za období studené války v 80. letech a hráči by měli dostat propracovanou vojenskou kampaň, kde budou hrát buď za Spojené státy, nebo Sověty, vše na fiktivním ostrově Everon s rozlohou 52 čtverečních kilometrů. Ve hře se dočkáme 3 frakcí, 6 druhů vozidel, 15 zbraní a 13 speciálních vojenských rolí (tříd).

The Future of Arma stream se uskuteční už zítra, 17. května od 20:00 hodin našeho času. My samozřejmě budeme u toho.