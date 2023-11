Arma Reforger vychází ve verzi 1.0. Simulace boje v dobách studené války se bude i nadále rozšiřovat

Dá se říct, že je Reforger předělovým dílem, který české studio Bohemia Interactive používá hlavně k nabrání zkušeností pro práci s enginem Enfusion, na kterém následně poběží plnohodnotný čtvrtý díl. To ale neznamená, že se tenhle "vedlejší projekt" nebere stejně vážně jako velké Army. Po měsících přidávání různých aktualizací vychází Reforger ve verzi 1.0, ale práce pro vývojáře tím nekončí.

Už nyní je součástí hry i podpora hraní mezi platformami PC a Xbox. Po stránce obsahu tato verze do hry přidává vrtulníky Mil Mi-8 a UH-1H. Kompletního přepracování od původní podoby se dočkal mód Conflict, který je nyní založený na vylepšeném systému zásobování. K vítězství už vám nebude stačit jen porazit nepřítele.

Bohemka má v plánu přidat do Reforgeru ještě řadu novinek a vylepšení. Nástin toho, co můžete čekat, najdete v roadmapách na jejich oficiálních stránkách. Budoucí úpravy se týkají zbraní, vozidel, sítě elektrické energie, výbušnin, herních módů jako takových... Je toho zkrátka ještě pořádná porce. To, že Reforger stále ještě není úplně dokončený, znamená, že na čtvrtou Armu budeme čekat ještě pěkných pár let.

„Na Arma Reforger jsme neskutečně hrdí. Na hře jsme usilovně pracovali od nuly a přepracovali jsme každý pixel, každý jednotlivý řádek kódu. Při přípravě nového a zdokonaleného zážitku ze série Arma jsme zúročili veškeré zkušenosti z předchozích titulů. Arma Reforger představuje úplně nový základ, na kterém můžeme dál stavět, a zároveň je to první ochutnávka budoucnosti série Arma na enginu Enfusion. Vydání této hry sice znamená začátek nové éry, ale rozhodně chystáme ještě spoustu dalších funkcí a vylepšení,“ uvádí k oznámení Ján Dušek, vedoucí projektu Arma Reforger.

Zdroj: Steam