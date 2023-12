Armored Core VI dostává velký update s hodnocenými zápasy, novými mapami a součástkami pro mechanické obry

Studio FromSoftware má poslední roky ve zvyku, že své novinky oznamuje podle své vlastní osy. Výjimkou není ani nový update pro Armored Core VI: Fires of Rubicon, který kromě obvyklých úprav a vylepšení přidává další žádané vychytávky. Mezi nimi jsou hodnocené online zápasy či celosvětové žebříčky.

Podobně, jako tomu bylo u arén v Elden Ringu, jsou všechny novinky v rámci updatu 1.05 pro každého majitele hry zdarma. Vedle již zmíněných funkcí si můžete svého mechanického obra upravit díky novým součástkám. Bitvy s ostatními hráči vás pak vezmou na zbrusu nové mapy.

Update by měl dorazit na všechny platformy v průběhu dnešního dne. Abyste se v online světě mohli od ostatních hráčů odlišit, budete mít možnost upravit si svoji jmenovku dle libosti. FromSoftware je tedy další ze studií, které nám naděluje příjemný předvánoční dárek. Sice bychom se rádi dozvěděli novinky ohledně rozšíření Elden Ringu, ale doplňky do starších her zdarma nikdy nepohrdneme.

Zdroj: X