Aspyr možná chystá remake Star Wars: Knights of the Old Republic

O plnohodnotné předělávce kultovního KOTORu je řeč už dlouho a neustále se objevují nové spekulace a indicie, že by k tomu opravdu mohlo dojít. Tou nejnovější je informace, že na remaku už se pracuje v texaském studiu Aspyr.

Zpráva pramení z nedávného podcastu MinnMax, kde Jason Schreier poznamenal, že "nový" projekt ze světa Star Wars, o kterém se nedávno mluvilo je právě onen remake Star Wars: Knights of the Old Republic. V tuto chvíli je to prakticky veřejná informace a o remake se stará studio Aspyr, které má na triku již několik předělávek KOTORu.

Fanoušci kutí předělávku SW: KOTOR na Unreal Enginu 4

Vývojáři měli poslední dobou opravdu napilno s převáděním kultovních Star Wars her do moderní doby. Dočkali jsme se remasterů her Jedi Knight II a Jedi Academy, Episode One: Racer i Republic Commando. Chystaný projekt však spíše vypadá na pořádný remake, než jen spíš omlazenou verzi původní hry.

V tuto chvíli nemáme žádné oficiální potvrzení od Aspyru, spekulace ale začínají gradovat, takže se pravděpodobně dozvíme něco nového relativně brzy.