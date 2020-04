Assassin's Creed 2 bude dle uniklých informací ode dneška zdarma

Série Assassin’s Creed se stala v posledních patnácti letech jedním z největších pojmů herního světa. Nyní si můžete její druhý díl vychutnat na PC zcela zdarma. Stačí mít nainstalovaného klienta Ubisoftu uPlay. Vydavatel sám zatím zprávu neoznámil, ale objevila se na německé stránce se slevami a všiml si ji také trhový analytik Daniel Ahmad, který na přicházející akci upozornil na Twitteru.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Nabídka by měla být celosvětově dostupná a kromě druhého dílu série zdarma by měla nabídnout také slevy na další díly s Eziem v hlavní roli. Ubisoft nabízí hry zdarma, aby podpořil lidi v co nejmenším kontaktu s lidmi. Není tak příliš důvodů nevěřit tomu, že tyto zprávy se potvrdí. "Vytvořili jsme sérii několika nabídek, zkušebních verzí a slev, které potrvají měsíc a mají za cíl pomoci všem, kdo dodržují nařízení a zůstávají doma," vyjádřila se společnost dříve, když nabídla zdarma Rayman Legends.