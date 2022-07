Assassin's Creed III: Liberation HD už na Steamu nenajdete. V knihovnách hráčů ale nakonec zůstane

Ubisoft po oznámení ukončení online služeb pro několik starších titulů přichází s dalším rozhodnutím, které hráčům rozhodně radost neudělá.

Ubisoft nakonec ustupuje od svého rozhodnutí a Assassin's Creed Liberation hráči najdou ve svých knihovnách i po 1. září. To by podle vyjádření pro web IGN mělo platit i pro Silent Hunter 5, u kterého byla původně podobná poznámka o znemožnění přístupu. Na kartách her na Steamu už najdete upravené upozornění.

Původní zpráva:

Není nic neobvyklého na tom, že se ukončuje podpora online služeb starších her, jejichž základna hráčů ani zdaleka nedosahuje čísel v době vydání. Ubisoft na to ale u svých titulů jde poněkud razantněji. Začátkem měsíce oznámil, že ukončuje služby 15 svých her a v některých případech to znamená, že se hráči nedostanou k některému DLC obsahu. U Assassin's Creed III: Liberation HD dokonce platí nejen to, že už si ho nemůžete na Steamu koupit, ale od 1. září k němu nebudou mít přístup ani hráči, kteří si hru pořídili dříve.

Podobné varování najdete také u Silent Hunter 5, což je simulátor ponorek, o který se Ubisoft také už pěkných pár let nezajímá. Vydavatelství o svých plánech očividně neřeklo předem ani vlastním týmům. Po oznámení ukončení podpory se totiž ozvali tvůrci Anno 2070 z Ubisoft Mainz s tím, že se budou snažit o to, aby jejich hra byla i nadále hratelná.

"Nebereme ukončení služeb pro starší hry Ubisoftu na lehkou váhu a naše týmy momentálně zvažují možnosti pro hráče, kteří budou jejich ukončením ovlivněni," řekl mluvčí Ubisoftu pro web Eurogamer.net. "Pracujeme také s našimi partnery, aby tyto informace byly dostupné na všech digitálních obchodech, takže hráči budou vědět vše potřebné."

Ubisoft by se měl snažit hráče po několika průšvizích něčím potěšit. Místo toho si ale řekl, že jeho reputace na tom ještě není dost špatně, a tak si mohou dovolit s těmito rozhodnutími klesnout ještě o něco níž. Samozřejmě chápeme, že se nevyplatí neustále udržovat servery her, které se využívají minimálně. Zamezit spolu s tím přístup k obsahu, za který si hráči zaplatili, je ale úplně mimo mísu.

