Assassin's Creed Infinity nebude free-to-play. Dle slov Ubisoftu půjde o inovativní hru

Společně s oznámením nové strategie Ubisoftu, která dává větší prostor free-to-play hrám, jsme se dozvěděli první detaily o Assassin's Creed Infinity, které bude fungovat jako služba. Postupně se bude rozrůstat o nový obsah. Potenciálně se tedy v jedné hře budeme vydávat do různých historických období. Z posledního rozhovoru s investory Ubisoftu jsme se ale dozvěděli, že Infinity nebude patřit mezi jejich připravované free-to-play hry.

"Nebude to free-to-play hra. Tato hra bude obsahovat celou řadu narativních prvků. Bude velmi inovativní, ale zároveň zahrne vše, co hráči znají z předchozích Assassin's Creed her, všechny prvky, které minulí už od začátku. Bude to tedy obrovská hra se spoustou elementů, které již existují ve hrách, které jsme vydali v minulosti," sdělil investorům Yves Guillemot, CEO Ubisoftu.

Stále se ale těžko odhaduje, jak bude Infinity vypadat. Předpokládáme, že na plnohodnotné odhalení si budeme muset počkat ještě dlouho vzhledem k nedávným odkladům dalších her Ubisoftu. Sérii Asssassin's Creed jako takové se ale stále daří. Valhalla zaujala druhé místo na žebříčku nejvýdělečnějších her v historii Ubisoftu. Navíc ji stále čeká minimálně jedno příběhové rozšíření, jehož hlavním tématem by měl být Ragnarök.

Zdroj: Wccftech