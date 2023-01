Assassin's Creed Mirage má přiblížit sérii zpět ke kořenům v komorním stylu. Vrátí se důraz na tichý postup

Už při oznámení Assassin's Creed Mirage, které nás zavede do Bagdádu, bylo jasně řečeno, že nepůjde o obrovské pokračování typu Odyssey nebo Valhalla. Ubisoft se s ním chce vrátit k původním dílům série, které nebyly tak rozsáhlé a soustředily se hlavně na konflikt mezi asasíny a templáři. To opět potvrzuje kreativní ředitel Stéphane Boudon v rozhovoru pro Gamesradar.com. "Od komunity fanoušků jsme slyšeli, že chtějí příběh zaměřený na postavy, soustředící se na jádro původních dílů série v komornějším provedení. To byl výchozí bod tohoto projektu."

Abychom byli konkrétní, Mirage odvypráví příběh z 9. století v Bagdádu, jehož hlavním představitelem je Basim. Toho můžete znát z Valhally. Tam jsme ho ale viděli už jako ostříleného asasína. Tady prozkoumáme počátek jeho cesty, kdy se z obyčejného zlodějíčka stal mistrem řádu.

Boudon dále zmiňuje, že máme očekávat prohloubení herních mechanik. "Větší síla hardwaru a naše dlouhodobá expertíza nám dovoluje vytvořit bohatší a zahuštěnou mapu, což přináší více možností v hratelnosti, v interakcích mezi systémy." Celkově má být Basim více zaměřený na tiché hraní. V tomhle ohledu bylo řečeno, že je předělaný systém splývání s davem. Funguje podobně jako v Unity, ale zároveň má být uvěřitelnější. V tichém postupu mu pak pomohou i doplňky výbavy jako kouřové bomby nebo vrhací nože.

Mirage není jediným dílem Assassin's Creed, který Ubisoft připravuje, ale rozhodně má nejblíž k vydání. Ostatní projekty jako japonský Red nebo středoevropský Hexe jsou podle informací z neoficiálních zdrojů v nemalých problémech. Doufáme, že alespoň Mirage se povede a Ubisoft si po dlouhé době bude moci do portfolia připsat další uspěch.