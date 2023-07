Assassin's Creed Mirage ukáže, co znamená být mistrem řádu. Nový trailer nás blíže seznamuje s Basimem

Letošní Assassin's Creed se honosí tím, že půjde o návrat ke kořenům série. Fanoušky původních dílů má nalákat komornějším herním světem, větším zaměřením na příběh a návratem k většímu důrazu na konflikt mezi asasíny a templáři. Tuhle kapitolu historie si projdeme v roli Basima, kterého nám pár členů vývojářského týmu zevrubně představilo v novém videu.

Basim se sice ukázal už ve Valhalle, ale do Mirage se bez problému můžete pustit i bez znalosti jakéhokoliv předchozího dílu. Oproti Valhalle se vracíme dalších 12 let zpět do minulosti, kdy byl Basim obyčejným zlodějíčkem v Anbáru, městě nedaleko Bagdádu. Společně se svojí nejlepší kamarádkou Nehal se snaží přežívat, jak to jen jde, ale ve své mysli se neustále popasovává s nočními můrami a vizemi, které sám nedokáže pochopit. Vyčte z nich ale to, že je jeho osudem stát se součástí řádu asasínů, a tak vyráží do rozestavěného Alamutu, kde se učí umění tichého zabíjení.

V příběhu nás má čekat pár překvapení, ale hlavní zápletka se točí okolo vytržení Bagdádu z moci templářů. Hratelnost se oproti posledním dílům série také lehce vrátí zpět ke kořenům. Mirage nemá systém bodů zkušeností, Basimovi se nové věci budou odemykat s postupem v příběhu. Lineárně se tak se zvyšováním své hodnosti v řádu budete dostávat k novým úkolům, oblekům a typům vybavení.

Basimův styl boje tvůrci přirovnávají k legendárnímu Altairovi. I jeho hlavními zbraněmi jsou meč a dýka. Díky tomu, že se tentokrát mohli soustředit pouze na jeden typ zbraně, si mohli dovolit si s animacemi a pohyby více vyhrát. Basim bude mít i své vlastní bojové mechaniky, které se dříve v žádném díle neobjevily. Do toho spadá třeba i dříve odhalený Assassin Focus, skrz který můžete jednoduše podříznout několik cílů najednou.

Při sledování traileru mě lehce zarazilo, jak je na tom kvalita obličejů postav ve hře. Živě mám v paměti nové Final Fantasy a v porovnání s ním je Mirage minimálně o generaci dozadu. Což ostatně není daleko od pravdy vzhledem k tomu, že vyjde kromě PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X vyjde také na PlayStation 4 a Xbox One. Datem vydání je pak 12. říjen, tedy v průběhu nejpernějšího období letošního herního roku.