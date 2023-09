Assassin's Creed Nexus VR vyjde v listopadu. V akci se ukazuje Ezio, Kassandra a Connor

Chvíli poté, co nás nový díl série Assassin's Creed vezme do Bagdádu, se do historie budeme moci ponořit i ve virtuální realitě. Ubisoft oznámil, že Nexus VR vyjde 16. listopadu a rovnou nám předvedl i ukázku z hraní, kde můžete vidět v akci trojici asasínů, mezi kterými nechybí ani náš oblíbenec Ezio.

Nexus má nabídnout autentický zážitek ze života asasínů. Do toho patří parkour, souboje, skákání do kupky sena či projížďka na gondole. Jestli se vám z her ve VR dělá špatně, tak tohle nejspíš nebude ta nejlepší volba, protože podle traileru bude v Nexusu rychlých pohybů víc než dost.

Ubisoft zatím tuto hru chystá pouze pro headsety od Mety. Konkrétně si Nexus budete moci zahrát na Questu 2 a Questu Pro. K nim se přidá i Quest 3, který bude mít plnou kompatibilitu s předchozí generací. Zatím není jasné, jestli se chystá i na další platformy. Nedivili bychom se, pokud by Ubisoft v budoucnu pokračoval v rozvoji Nexus VR. Stále je spousta asasínů, kteří by si zasloužili vlastní kapitolu ve virtuální realitě.

