Assassin's Creed: Odyssey si tento víkend můžeme zahrát zdarma

Na PC, PS4 a Xboxu One bude o víkendu možné si zahrát nejnovější přírůstek do rodiny Assasin's Creed her - Odyssey.

Hrát můžete začátkem čtvrtka 19. března až do neděle 22. března. Na PS4 a Xbox One dostanete možnost hrát dříve, a to o několik hodin. Z vlastní zkušenosti ale vím, že nyní si můžete hru začít stahovat bezplatně z Uplay a PS Store. Jak je zvykem, Xbox hráči budou trochu v nevýhodě. Nejen, že hru si mohou dát stahovat později, ale navíc potřebují předplatné Xbox Live Gold. Hrát budete moci od zítřejšího rána.