Assassin's Creed Shadows uvidíme už ve středu. Japonský díl série mění jméno a láká na odhalení

Potvrdila se nám další ze spekulací. Nový díl ze série Assassin's Creed se nám ukáže ještě před letní prezentací Ubisoft Forward. První trailer bude mít premiéru 15. května, tedy tuto středu v 18:00 našeho času. Ode dneška také už neplatí podtitul Codename Red. Místo toho se díl zasazený do Japonska bude jmenovat Assassin's Creed Shadows. Odhalení bude předcházet odpočet na sociálních sítích, kde fanoušci budou moci rozluštit hádanku, za jejíž vyřešení je čeká neupřesněná odměna.

V oznámení Ubisoft jasně uvádí, že půjde o Cinematic Trailer, takže určitě nečekejte žádné záběry z hraní. I z filmečku ale snad dostaneme lepší představu o tom, co se pro nás v novém díle této dlouholeté série chystá. Ukázku si pak nejspíš Ubisoft nechává až na již zmíněnou akci Forward.

Pokud se potvrdí i další úniky, měli bychom v Shadows hrát za dvě hlavní postavy. Černého samuraje bude doplňovat kunoiči. Podle všeho bychom se vydání měli dočkat letos na podzim. S Shadows pak bude mít premiéru také platforma Assassin's Creed Infinity, která bude zastřešovat všechny další díly a je stále opředena řadou nejasností, tak snad se i o ní brzy dozvíme víc.

Společně s oznámením došlo i na další únik. Podle něj se ani u Shadows nevyhneme season passu. Ten má stát 40€ a mimo jiné bude jeho součástí úkolová linka zvaná Origami Killer. Nebyl by to Ubisoft bez toho, aby svoji novinku nenabízel v různých edicích. V Ultimate, tedy té nejdražší prý hráči dostanou navíc 5 bodů schopností. Za předobjednávku pak jako bonus má být cosi zvané Thrown to the Dogs. Únik neupřesňuje, jestli půjde o úkol nebo balík kosmetických doplňků.