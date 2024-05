Assassin's Creed Shadows v prvním traileru představil dva protagonisty. Japonsko navštívíme v listopadu

Ubisoft si o novém dílu série Assassin's Creed stihl většinu důležitých informací vyzradit už včera, a tak se nekonají žádná převratná překvapení. Už tedy máme oficiálně, že Shadows vycházejí 15. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Jako první novodobý díl vynechají předchozí konzolovou generaci. Jak už je u tohoto vydavatele v posledních letech zvykem, do hraní se můžete pustit o 3 dny dřív, pokud si předobjednáte jednu z dražších edicí hry nebo si předplatíte Ubisoft+ Premium. Bohužel i u tohoto dílu budou chybět české titulky.

V úvodním filmečku se nám představili oba protagonisté - samuraj Yasuke a kunoiči Naoe. Ubisoft o nich rovnou vydal i samostatné video, kde se dozvídáme více o tom, co vedlo k této volbě. Prý chtěli hráči ukázal styl samurajů i nindžů, ale zkrátka to nejde spojit všechno do jedné osoby. A tak tady máme Yasukeho, což je mimochodem první protagonista v sérii, který skutečně existoval. Předchozí hrdinové jsou fiktivní postavy. Jeho příběh si Ubisoft dosti přibarvuje kvůli vlastním potřebám. V podstatě to bude hrdý samuraj s bojovým stylem těžkého válečníka.

Oproti tomu Naoe je přesný opak. Její styl se více blíží k asasínům, jak je známe z počátečních dílů série. Schovává se ve stínech a přepadává nepřítele ze zálohy. I její původ je navázaný na skutečnou historii. Jejím otcem je postava inspirovaná Fudžibajaši Nagatem. Díky jeho tréninku, který Naoe podstoupila ve své rodné provincii Iga, se o sebe dokáže bez problému postarat. Zatím ale těžko říct, jak se cesty obou postav spojí dohromady, protože Yasuke je právě jedním z těch, kteří se podíleli na zničení Igy a zabíjení dalších nindžů.

Příběh Shadows začíná roku 1579, tedy v době Ody Nobunagy, kterého můžete přímo zahlédnout v traileru. Podle informací z oficiálních stránek to vypadá, že si budeme moci sami určit, kdo bude tou skutečnou hlavní postavou. Questy prý můžeme plnit s kýmkoliv z dvojice. Do jisté míry to připomíná díl Syndicate, kde Evie a Jacob měli také značnou volnost, ale byly tady i mise, u kterých byla postava přímo určená. Zatím nevíme, jak přesně to bude fungovat v Shadows.

Další drobností, kterou odhalují první informace, je, že si budeme skrz Japonsko budovat vlastní síť informátorů. Díky ní se dostanete k našim dalším cílům. Budou tak vznikat i spojenectví se silnými válečníky, kteří disponují speciálními schopnostmi. Nevíme ale ani to, jak je budeme moci využít v praxi. Že by návrat mechanik bratrstva z Brotherhoodu?

Kromě toho, že si s dražšími edicemi Premium (109,99€) a Ultimate (129,99€) zahrajete s předstihem, dostanete také season pass. Ubisoft plánuje vydat dvě příběhové expanze. Podobně jako u Star Wars Outlaws i v tomto případě dostanete jednu misi jako bonus rovnou při vydání. A aby toho nebylo málo, za předobjednávku dostanete ještě jednu bonusovou misi. Ubisoft to zkrátka dojí, jak se dá.

Na závěr si neodpustím jednu připomínku. Sérii Assassin's Creed mám moc rád a je to mimo jiné díky příběhu o bratrstvu, které pracuje ve stínech a kazí templářské pletichy. V traileru k Shadows mi ale nějak chybí ono "asasínování". Na závěr obligátní skrytá čepel mi zkrátka nestačila. Vypadá to tedy, že Ubisoft pokračuje ve stylu posledních hlavních dílů, kde se spor asasínů a templářů odehrává víceméně na pozadí, což je za mě velká škoda.