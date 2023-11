Assassin's Creed Syndicate je zdarma. Ubisoft si připravil předvánoční dárek pro fanoušky viktoriánského Londýna

Black Friday už je sice za námi, ale Ubisoft ani tak nekončí s výhodnými nabídkami. Mimo slev v jeho obchodě najdete až do 6. prosince také Assassin's Creed Syndicate (naše recenze), které si do své knihovny můžete přidat zdarma. Je to poslední díl série v tradičním stylu akčních adventur, ve kterém jsme se podívali na příběh sourozenců Fryeových v dobách viktoriánské Anglie. Nabídka platí jen pro PC, hráči na konzolích jako obvykle při podobných akcích ostrouhají.

Víc než o řádu asasínů je tohle dobrodružství spíš o válkách gangů, které se přetahují o kontrolu nad několika částmi Londýna. Nechybí tady ale tradiční parkour či vcelku jednoduché a efektní souboje. Evie a Jacob mají vedle klasické čepele ve výbavě také vystřelovací lano, díky kterému se na vysoké budovy dostanou během chvilky a nebo se mohou klouzat na ziplině. Celkově se Syndicate neřadí mezi nejlepší díly, ale Ubisoftu musíme nechat, že i tentokrát se mu podařilo výborně zpracovat dobovou atmosféru.