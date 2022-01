Assassin's Creed: The Ezio Collection vyjde během února i na Nintendo Switch

Na Switchi už najdete několik dílů Assassin's Creed včetně Black Flag a Liberation. Dávalo smysl, aby se tady objevily i starší příběhy, ale Ubisoft si dal pěkně na čas. 17. února si konečně budete moci projít všechny 3 díly s Eziem v hlavní roli i na této konzoli včetně DLC.

Vypadá to, že to nebude jen tak odfláknutý port, jako se to stalo v některých jiných případech. The Ezio Collection bude mít na Switchi upravené uživatelské rozhraní a v menu budete moci využívat dotykové obrazovky. Nechybí ani podpora HD rumble. V tomhle případě je ale hlavně důležité, aby na Switchi všechny hry z trilogie běžely jako hodinky. U třetího dílu to při vydání nebyla žádná sláva, ale když tady i Black Flag běží bez problému, byla by ostuda, kdyby na tom starší a méně náročné díly byly hůř. Z první ukázky to ale vypadá docela nadějně.

Součástí kolekce je i dvojice krátkých filmů Assassin's Creed Liberation a Assassin's Creed Ember. První z nich se zaměřuje na Eziova otce, zatímco v Ember se podíváme na úplný konec života našeho oblíbeného asasína.

Zdroj: Ubisoft