Assassin’s Creed Unity se v únoru stal nejprodávanější hrou na trhu

Mezi všemi těmi tituly zdarma v digitálních distribucích k nám dorazila dost neobvyklá a zajímavá informace o jedné ze starších her série Assassin's Creed. Podle GameIndustry má Unity skvělé prodeje celoročně, ale v únoru tohoto roku se stala jednou z nejprodávanějších her vůbec.

Hra překonala konkurenci v Evropě, na Středním východě, v Africe, Austrálii a Asii. Proč? V Jižní Koreji a Indonésii byla cena hry na Steamu 1 cent.

Titul se navíc od svého vydání neuvěřitelně napravil, a to jak z technické pohledu, tak obsahového. Ubisoft se zavázal k opravě bugů, které v době vydání byly více než četné a spoustě lidí to hru znechutilo. Ovšem, na prodejích Ubisoftu neměl podíl jen AC Unity, ale i další hry. Například The Division 2, Rainbow Six Siege, South Park: Fractured But Whole a další.