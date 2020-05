Assassin's Creed Valhalla: dobýt, obsadit, osídlit

Vikingové jsou lákavým tématem jak pro hry, tak třeba pro seriály a filmy. Může být tedy docela překvapivé, že Ubisoft až nyní přichází s velkou akční adventurou z tohoto historického období. Konkrétně se podíváme do druhé poloviny 9. století našeho letopočtu, kdy se Britské ostrovy musely potýkat s nájezdy dobyvatelů.

V rámci příběhu si zahrajeme za válečníka Eivora. Nebo válečnici se stejným jménem, pokud budete chtít. Volba pohlaví nechybí ani ve Valhalle, ale prý bude zpracovaná trochu jinak než v Odyssey. Obě verze totiž budou spadat do oficiálního kánonu série a máme se nechat překvapit, jak toho tvůrci docílili. Vysvětlení by nám prý totiž vyspoilerovalo důležitou část příběhu.

V prvním traileru jsme sice hned byli hozeni do válečné vřavy, ale na začátku samotné hry se nebudete okamžitě pouštět do dobývání. Nejdříve si totiž prožijete chvíle Eivorova života, kdy byl v Norsku, kde se situace pro jeho lid nevyvíjela zrovna nejlépe. Území Anglie pro něj představovalo úrodnou půdu, takže nakonec nezbylo nic jiného, než se také přidat do bitev.

Eivor ale není jedním z těch krvelačných vikingů, jak je známe z mnoha vybájených popisů. To ostatně můžete vidět opět ve výše zmíněném traileru. Na druhé straně konfliktu bude stát panovník Alfréd z Wessexu, později zvaný Alfréd Veliký. Pokud bychom měli brát v potaz reálnou historii, tak se do této role moc nehodí, ale moc dobře víme, že si Ubisoft dějiny ve svých hrách překrucuje dle potřeby. Kompletní historická přesnost se tedy ani očekávat nedá.

Ubisoft při každé příležitosti mimo dobývání mluví také o osidlování, což je logické, protože tvorbu vlastní vesnice prezentuje jako jednu z největších novinek. Podle doplňků v Ultimate edici hry můžeme soudit, že si ji budete moci různě upravovat. Nepřijde mi ale, že by zrovna tvorba vesnice měla být nějakou převratnou novinkou. Sice ne v takovém rozměru, ale podobné mechaniky má série Assassin‘s Creed už od jejich původních dílů. Ať už jsou to opravy vily v Monteriggioni ve druhém díle nebo skládání bratrstva v Brotherhoodu.

Když už jsme u těch nových prvků, tak tady máme ještě jednu maličkost. Konflikty prý nebudeme muset řešit jen silou, ale dojde i na souboje v básnění. Některé weby tuto novinku popisují jako rap-battly, ale pochybuji, že to ve finále bude zpracované zrovna tímto způsobem.

Po stránce hratelnosti to nevypadá na žádné zásadní změny. Ubisoft si očividně oblíbil styl, se kterým přišel v Origins, takže se ho bude držet i s Valhallou. Přeci jen ale vzali zpětnou vazbu od hráčů Odyssey a slibují, že nebude potřeba tolik grindovat úrovně postavy. Ne, že by RPG prvky najednou vymizely, ale zkrátka se na nich nebude tak moc lpět.

Tvůrci se drží zkrátka i co se velikosti Valhally týče. Člověk by řekl, že když na hře pracuje 15 studií obří společnosti jako je Ubisoft, tak to bude hra obřích rozměrů. Samozřejmě se můžete těšit na velký otevřený svět, ale Valhalla nebude tím největším dílem série. Prý si chtějí dát více záležet na detailech prostředí. Místo toho, aby se soustředili na velikost mapy to tentokrát bude o tom, aby byla pro hráče zajímavá.

Prozkoumávat zdejší svět budete moci nejen Eivorovýma očima, ale i skrz svého okřídleného společníka. Stejně jako hrdinové dvou předchozích dílů ani ve Valhalle nebude chybět pták fungující jako dron. Eivor bude mít stále při sobě havrana, jehož jméno ještě neznáme. Prý bude mít několik nových schopností, které jsme u jeho předchůdců neviděli.

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, nový Assassin‘s Creed vyjde opět v několika odlišných edicích. Gold edice kromě hry obsahuje ještě Season Pass, v rámci kterého budou vycházet nejen malé přídavky obsahu, ale také příběhová DLC. Ultimate edice ještě navíc přidává balíčky kosmetických věcí. Samozřejmě nechybí ani nějaká ta mise navíc za předobjednávku. Sběratelům se tedy zase jednou vyprázdní kapsa, a to nemluvíme o dodatečných věcech jako je replika Eivorovy skryté čepele nebo soška.

Proměnou projdou i souboje, které budou pořádně agresivní, ale také maximálně přizpůsobitelné. Obouruč budete moci používat téměř cokoliv, od mečů a seker až po štíty a další příslušenství. Samozřejmostí bude celá řada brnění a kosmetických doplňků, v tomto ohledu chce Ubisoft pořádně zamakat a RPG prvky budou ještě viditelnější než v případě předchozího dílu. Jinak by se ale Valhalla měla držet podobné struktury.

Jelikož Ubisoft blíže spolupracuje s Microsoftem, tak Assassin‘s Creed Valhalla bude součástí jejich nového programu Smart Delivery. To znamená, že vám bude stačit jedna kopie pro Xbox One nebo Xbox Series X a budete moci hrát na obou platformách.

Rád bych tady blíže rozebíral gameplay. Ale to, co Ubisoft ukázal na posledním Inside Xbox se moc analyzovat nedá. Viděli jsme sice video přímo v enginu hry, ale za záběry přímo z hraní se to považovat zkrátka nedá. Bylo to docela zklamání vzhledem k tomu, že Ubisoft na tento trailer lákal komunitu několik dní předem. Takhle budeme muset ještě stále čekat, než budeme moci usoudit, jak si Valhalla doopravdy stojí.

Řada z vás jistě zaznamenala, že z našich krajin se na Ubisoft valí vlna negativních reakcí. Je to z toho důvodu, že z lokalizací byla vyškrtnuta čeština, která sice nebyla součástí každého dílu, ale nechyběla v žádném Assassin‘s Creed pro aktuální generaci konzolí, když nepočítáme remastery. Padla kolem toho spousta názorů, ale závěr je naprosto jednoduchý. Ubisoftu se to zkrátka nevyplatí, protože kdyby tomu bylo naopak, čeština by stále byla součástí jejich her.

Kromě toho to ale pro Ubisoft vypadá dobře. Už jen zvolenou tématikou oslovil masu hráčů. Koncept, který použili v Origins a Odyssey se jim očividně osvědčil. Pro mě ale bude důležitější, jestli to bude víc o dobývání a příběhu vikingů než o asasínech. Mám totiž radši starší díly, kde stále v popředí byl spor zabijáků a templářů. V době Eziovy trilogie také ještě dávala smysl linka ze současnosti, o které v souvislosti s Valhallou nepadlo ani slovo. Nezbývá tedy nic jiného než se nechat překvapit, jak to v tomto směru tentokrát Ubisoft zpracuje.