Assassin's Creed Valhalla dostane poslední porci obsahu na začátku prosince. Nezahrnuje New Game+

Ubisoft už se jistě připravuje na vydání Assassin's Creed Mirage, které je naplánované na jaro příštího roku. Proto musí dát sbohem Valhalle, kterou podporoval ze všech předchozích dílů s přehledem nejvíc. 6. prosince přijde poslední rozšíření obsahu jménem The Final Chapter. Bohužel pro některé hráče se ale nakonec nedočkáme módu New Game+, ve které se můžete do hraní pustit od začátku s již vylepšenou postavou z předchozího průchodu.

I když stále nebylo řečeno, co The Final Chapter bude konkrétně obsahovat, máme očekávat uzavření většiny příběhových linek. Pokud jste Valhallu od vydání hráli častěji, určitě jste si všimli časově omezených událostí v rámci festivalů. Jejich pořádání s vydáním tohoto rozšíření také skončí. Odměny, které jste z nich mohli získat, se objeví v nabídce u obchodníků.

I když některé z předchozích dílů Assassin's Creed mají New Game+, Valhalla ji mít nebude kvůli omezeným možnostem. "Při implementaci jsme si uvědomili, že hloubka hry nás omezuje v našich možnostech, abychom udělali znovuhratelnost unikátní," uvádí Ubisoft ve svém vyjádření.

Série jako taková tímto ani zdaleka nekončí. Kromě zmíněného Mirage je v přípravě několik dalších dílů v rámci Assassin's Creed Infinity, ve kterých se podíváme třeba do Japonska nebo historické střední Evropy.

