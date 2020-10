Assassin’s Creed Valhalla má systémové nároky a nový nabitý trailer

Pokračování notoricky známé série s přízviskem Valhalla včera podvečer dostalo super komplexní trailer. Video nás seznámí takřka se vším podstatným, jako je rozvíjení své vikingské osady, customizace spojenců a cestování do dosud neobjevených zemí.

Assassin’s Creed Valhalla nás obuje do Eivorových bot, do doby, kdy se ještě hnal za svým osobním posláním zasloužit si svou slávu. Jeho klan z Norska vyhnala válka a vysychající zdroje. Eivor se proto se svými věrnými druhy odebral do Anglie, kde začali zakopávat o jeden problém za druhým.

HW požadavky

Minimální konfigurace – Nízké 1080p 30 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / i5-4460 – 3.2 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB

Uložiště: 50 GB HDD (SSD doporučeno)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou

Doporučená konfigurace – Vysoké 1080p 30 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / i7-4790 – 3.6 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB

Uložiště: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou

Doporučená konfigurace – Vysoké 1080p 60 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Uložiště: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou

2K konfigurace – Nejvyšší 1440p 30 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz / i7 – 7700 – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD Vega 56 – 8GB / GeForce GTX 1070 – 8GB

Uložiště: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou

2K konfigurace – Nejvyšší 1440p 60 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB

Uložiště: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou

4K konfigurace – Ultra 2160p (4K) 30 FPS

Procesor (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / i9 – 9700K – 3.6 Ghz

RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

Grafická karta: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB

Uložiště: SSD (50 GB)

OS: Windows 10 (64-bit)

DirectX verze: DirectX 12

Dodatečné informace: Vyžaduje GPU s DirectX 12 podporou​

Assassin Creed Valhalla vychází 10. listopadu pro PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 5, PS4, Google Stadia a také skrze Amazon Luna.