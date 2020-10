Assassin’s Creed Valhalla odhaluje rozšíření a dodatečný obsah zdarma

Ubisoft včera poodhalil své plány a časovou osu dodatečného obsahu a rozšíření, které obohatí nadcházející vikingské dobrodružství Assassin's Creed Valhalla. Stejně jako v případě několika předchozích her i zde bude k mání bohatý Season Pass, ale i solidní várka nového obsahu zcela zdarma. To vše startuje v prosinci letošního roku a poté pokračuje dál.

Season Pass bude součástí Gold, Ultimate a Sběratelské edice hry a bude obsahovat unikátní quest The Legend of Beowulf a dvě velká rozšíření - Wrath of the Druids (jaro 2021) a The Siege of Paris (léto 2021). Jde o zcela samostatná dobrodružství se svým vlastním příběhem, lootem, vybavením a výzvami.

V prosinci pak startuje první sezóna obsahu. Jde především o nové questy, eventy, výzvy a další obsah včetně nových vesnic, které půjde obsadit pro rozšíření svého vlivu, nového herního režimu River Raids a dokonce i festivalu Youle, které si zažijete ve své vesničce.

Každá další sezóna přinese další nové schopnosti, výbavu, výzvy a další aktualizace herního světa. Assassin's Creed Valhalla vychází 10. listopadu letošního roku pro PC, PS4, Xbox One a později také pro konzole nové generace.