Assassin's Creed Valhalla ukazuje herní grafiku v novém traileru

Inside Xbox předvádí, jak krásně mají hry na novém Xboxu Series X vypadat a k demonstraci si vybral hned jednoho z nejsilnějších koní ve stáji Ubisoftu. Assassin's Creed Valhalla se po traileru z minulého týdne předvádí také v gameplay traileru, který nám ovšem přímo z hratelnosti nic ukazuje. Dočkali jsme se především ukázky toho, jak graficky vyspělá hra na Xboxu bude.

Dnes se o hře také objevily informace, které hovoří o velikosti hry. Ta prý nebude největší ani nejdelší v sérii. Vývojáři se chtějí zaměřit na napravení chyb, které jim hráči vyčítali především u Assassin's Creed Odyssey. To však rozhodně neznamená, že by šlo o malou hru, nebo by nedostala tolik péče. Jak už jsme dříve informovali, na novém titulu od Ubisoftu se podílelo celkem patnáct vývojářských studií a půjde zřejmě o jeden z nejvypiplanějších projektů vydavatele vůbec.

Assassin's Creed Valhalla vyjde na PS4, Xbox One, PC, PS5 a Xbox Series X před vánočními svátky letošního roku, bohužel stále bez podpory češtiny. Pokud budete kupovat verzi pro Xbox One, nebudete při přechodu na novou generaci hru muset kupovat znovu, její verze se vám upgraduje zdarma.