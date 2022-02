Assassin's Creed Valhalla vydělala přes miliardu. Na cestě je i demoverze zdarma

V nejnovější zprávě investorům se Ubisoft rozpovídal o celé řadě čísel a přislíbil celou řadu her ve vývoj. Nejlákavějším soustem je ale nyní pro vydavatele rozhodně akční hit Assassin's Creed Valhalla. Zisky ze hry totiž v prosinci 2021 překonaly hranici jedné miliardy dolarů, což je na singleplayerový zážitek opravdu velké číslo. Je to dokonce první hra z celé série, které se to podařilo.

Ostatně i přes velký skok mimo základní pilíře série šlo mezi hráči o velký hit a velmi populární díl. Ten byl jen podpořen velkými datadisky, DLC balíčky a aktualizacemi, což je právě důvod tak velkých zisků. Tvůrci slibují i nadále ukázkovou podporu projektu, která začíná 10. března s dalším příběhovým rozšířením Dawn of Ragnarok.

O dalším dílu série se prozatím jen šušká, ale měl by již být v rané fázi vývoje v kancelářích Ubisoft Montreal a Quebec.