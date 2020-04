Assassin's Creed Valhalla vyjde s novou generací konzolí, podívejte se na trailer

Po menším včerejším lákadle se stavidla informací otevřela naplno. Assassin's Creed Valhalla bude největším projektem, který kdy Ubisoft dělal. Celkově s ním pomáhalo hlavnímu vývojářskému týmu dalších 14 studií a hra bude zřejmě milníkem pro příchod nové generace. Vycházet má totiž kolem Vánoc 2020. V traileru se nám ukazuje nekompromisní hrdina Eivor, který nejde pro sečnou či bodnou ránu daleko. Za ním stojí obrovská armáda vikingů.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP