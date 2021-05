Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids se připomíná trailerem

Pokud už má váš vikingský klan Anglii na kolenou, pak jistě vyhlížíte nadcházející příběhové DLC Wrath of the Druids, které se více ponoří do mytologie a historie starověkého Irska. To vychází právě dnes a Ubisoft to samozřejmě připomíná obligátním startovním trailerem.

Assassin's Creed Valhalla vyšel koncem uplynulého roku a těšil se velké popularitě publika i recenzentů, především díky krásnému prostředí Anglie a propracovaným RPG prvkům.