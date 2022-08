Assassin's Creed z Bagdádu se má jmenovat Mirage. Podle spekulací se vrátí styl prvních dílů série

V průběhu celého roku z různých proudů unikají informace o tom, co Ubisoft plánuje do budoucna se sérií Assassin's Creed. Několik z nich se shoduje na tom, že bychom se v jednom z budoucích projektů měli podívat do Bagdádu. Padalo hlavně jméno Assassin's Creed Rift. To byl ale podle nových informací pouze pracovní název a novinka, která má vyjít na jaře příštího roku, má mít podtitul Mirage.

Zasazení se ani tentokrát nemění. Do Bagdádu se vydáme mezi lety 860-870 a v rámci hratelnosti má být Mirage návratem ke kořenům. Žádné levelování jako tomu bylo v posledních třech velkých dílech série. Ubisoft by si tak mohl alespoň trochu uchlácholit fanoušky, kterým se změny pokračující od Origins nezamlouvají.

Tyto informace vypustil do světa youtuber j0nathan. Několik z nich bylo potvrzeno i insidery jako je Jeff Grubb nebo Jason Schreier. Zároveň ale dodávají, že se netrefil do všeho. Podle údajů z videa se má Mirage odehrávat v různých městech ve stylu prvního Assassin's Creed, což ale vyvrací Schreier.

Když už je řeč o prvním díle, tak se prý připravuje jeho kompletní remake využívající technologie a assety Mirage. Ubisoft ho chystá vydat v rámci season passu. Ohledně toho od ostatních zdrojů nepadlo ani slovo. Dávalo by smysl, že chce Ubisoft tuto legendu oprášit, ale na druhou stranu by si tak nechal ujít zisk ze samostatného prodeje, což nám k této společnosti příliš nesedí. Nejlepší bude počkat si na oficiální oznámení, které by mělo přijít 10. září na prezentaci Ubisoft Forward. Tam se má také konečně naplno odhalit velkolepý projekt Assassin's Creed Infinity.

