Aston Martin C01 je simulátor s cenovkou bytu, který budete chtít domů

Speciální závodní simulátory, ve kterých se cítíte jako pravý závodník, se už dávno staly docela běžnou součástí trhu s příslušenstvím. Máme tu volanty, pedály, řídící páky i celé systémy, sestavené kolem závodního sedadla, ve kterém si připadáte jako v kokpitu F1.

Aston Martin a jeho přidružená společnost Curv Racing Simulators totiž před nějakou dobou stvořili prototyp závodního simulátoru AMR-C01, který se však stal mezi řidiči a závodníky natolik populární, že se výrobce rozhodl jej přetvořit na domácí simulátor se špetkou luxusu a uvolnit jej mezi širokou veřejnost.

Tak vznikl karbonový kokpit C01, ve kterém se schovává mimo jiné procesor Intel i7 či grafická karta Nvidia GeForce GTX 3070 a obří monitor. Vše je samozřejmě upgradovatelné, pokud se rozhodnete jít s dobou a zatímco v základu jev kokpitu předinstalován závodní simulátor Assetto Corsa, dokážete tam rozběhnout víceméně jakoukoliv závodní PC hru, kterou máte doma v knihovničce.

Assetto Corsa: špička mezi automobilovými simulátory (galerie)

Zápory? Inu, všechna tahle krása vás vyjde na 69 tisíc liber, tedy něco přes 2 miliony Kč. Ale co jiného čekat od Aston Martin? Kromě stroje navíc dostanete do vínku i podporu, unikátní závodní sezóny s těmi nejlepšími závodníky a třeba i závodní couching, pokud na tom budete fakt hodně špatně. A to se vyplatí.