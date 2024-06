Astro Bot sklízí nadšené reakce. Roztomilá skákačka od PlayStationu vyjde s českými titulky

PlayStation na své poslední prezentaci představil mimo jiné i příjemně vypadající 3D skákačku Astro Bot. Vybraní novináři si ji už měli možnost osahat a chválou ve svých dojmech nešetří. Ještě předtím, než se dostaneme k samotné hře, tady máme zprávu od českého zastoupení PlayStationu. Astro Bot vychází 6. září na PlayStation 5 a součástí hry budou také oficiální české titulky. V obchodech najdete klasickou edici za 1 699 Kč.

Od týmu Asobi si už teď můžete vyzkoušet jedno Astrovo dobrodružství. Astro's Playroom je totiž předinstalované na každém PlayStationu 5 a v rámci pár hodin vám ukáže, co všechno umí ovladač DualSense. Tentokrát nás ale čeká plnohodnotná hra s více než 80 úrovněmi, které nás provedou šesti galaxiemi s odlišnými tematikami. Celkově bude 4x větší než Playroom a napříč úrovněmi budeme moci potkat přes 150 kameo postaviček, které odkazují na další značky PlayStationu. V hratelné ukázce prý bylo možné zachránit robotího Krata a Atrea z God of War.

I náš Astro se bude moci navléct do kostýmů, které se inspirují dalšími značkami. Za předobjednávku dostanete PaRappův oblek z rytmické záležitosti PaRappa The Rapper, která vyšla na první PlayStation. V digitální Deluxe edici je také kostým Huntera ze hry Bloodborne, což trochu pálí fanoušky tohoto hardcore RPG, protože se pořád marně čeká na nativní port či vylepšenou edici pro aktuální platformy. Tvůrci nicméně říkají, že tento oblek nemá naznačovat žádné blížící se oznámení.

Kreativní ředitel Nicolas Doucet se o své novince rozpovídal v několika rozhovorech. Prozradil například to, že nedlouho po vydání mohou hráči očekávat příchod bezplatného DLC, které přidá další náročnější úrovně. Zároveň ale podotýká, že Astro Bot bude přístupný pro hráče všech kategorií. Proto budou hlavní levely uzpůsobeny tak, aby jimi prošel každý bez rozdílu, ale ti zdatnější pak najdou kýženou výzvu právě v nepovinných úrovních.

Astro Bot je podle Douceta velmi flexibilní značka a nemusí nutně pracovat s tematikou PlayStationu. To, jestli využijí konzole a další herní série společnosti, prý bylo důležitým tématem diskuzí na začátku vývoje. Nakonec to dopadlo tak, že když tu možnost mají, není důvod ji nevyužít. Zároveň ale dodává, že kdyby se Astro musel v budoucnu obejít bez PlayStationu, tak by to nejspíš nebyl žádný problém.

Novináři, kteří si hru osahali, o ní mluví jako o zážitku nabitém kreativním prostředím a hratelností. Doucet říká, že toho mohli dosáhnout díky uzavřenějšímu týmu a způsobu prototypování, kdy vývojáři neustále přicházejí s novými nápady a rychle se s nimi mohou podělit se zbytkem týmu a předvést jejich fungování přímo ve hře. Prý podle něj existuje maximum lidí, kteří mohou být v jednom studiu, aby to celé někomu nepřerostlo přes hlavu a sám se chce v budoucnu této myšlenky držet.

I když Astro Bot bude víc plnohodnotnou skákačkou než technologickým demem, tak mají v Asobi vyčleněnou část týmu pro práci s DualSensem. Astro's Playroom je do dneška nejlepší předváděčka pro to, co všechno ovladač PS5 umí. Nechtějí to s jeho implementací přehánět, ale určitě chtějí využít způsoby práce s haptickou odezvou a adaptivními spouštěmi takovým způsobem, pro který se dříve nenašel prostor.

