Astro's Playroom: více než jen ukázka síly ovladače DualSense | Recenze

Co baví Zdarma v každé konzoli

Využití DualSense

Nostalgie pro fanoušky

Jednoduché a roztomilé Co vadí Krátké

Pár pasáží se hůř ovládá 8 /10 Hodnocení

Stejně jako u Playstationu 4, i u páté generace konzole od Sony se výrobce rozhodl vložit přímo do zařízení hříčku s malými robůtky, kteří budou demonstrovat možnosti nové generace. U PS4 šlo ale opravdu pouze o ukázku funkcí, která byla pojatá poměrně stroze, takže jsem od Astro´s Playroom příliš neočekával. Nakonec mě ale tato plošinovka, která je zdarma ve všech PS5, velmi mile překvapila.

Objevte DualSense

Hlavní úkol malého Astra je naprosto jednoduchý. Předvést hráčům, možnosti a dovednosti nového ovladače DualSense, který se měl stát jedním z velkých taháků nového Playstationu. To se mu daří na výbornou a hru rozděluje do čtyř hlavních částí, které vás proženou různými druhy prostředí. Proběhnete džunglí, zamrzlými úrovněmi, kde budete klouzat po ledě jako puk i písčitými plážemi a každá část hry nabídne díky novému ovladači zcela unikátní zážitek.



Nový ovladač je alfou a omegou, hratelnost je i díky němu pestrá a zábavná

Asi už jste se mnohokrát od majitelů PS5 dozvěděli, že se DualSense vážně obtížně popisuje a je to pravda. Přesto se o to pokusím, abych vám alespoň částečně zprostředkoval, co všechno při hraní Astra může hráč zažít. V první řadě opravdu pocítíte každou změnu terénu i jeho povrchu. Astro s tím pracuje opravdu dokonale a je vidět, že si vývojáři dali hodně záležet, aby z ovladače vymáčkli absolutní maximum. Design úrovní je tomu přizpůsoben a dojem z nich nemůže být lepší.

Teď už pojďme přímo k tomu, jak konkrétně je DualSense ve hře využitý. Při pobíhání po kovovém povrchu působí Astro vyloženě těžce. Každý jeho krůček způsobí intenzivní ťuknutí uvnitř ovladače, které dává hráči vážně dojem, že ty maličkaté nožky dopadají na podlahu. Podobně je to třeba i u dřeva, ale intenzita je výrazně menší a vše podporují navíc i zvuky vycházející z ovladače, které na setinu vteřiny přesně korespondují s tím, jak v ovladači ťuknutí cítíte.



Hra pracuje s odkazy na minulost Playstationu a jeho her

V jiné části využíváte například pružinek, které vám umožní skákat vysoko a daleko. Je ale potřeba je napnout a i zde odvádí DualSense takřka dokonalou práci a dokáže nabudit dojem, že pružinka v ovladači skutečně je. Cítíte mírný odpor, pružení i její následné vystřelení. Při míření s lukem vám zase adaptivní triggery umožní cítit odpor a jejich mačkání jde jenom ztuha. Skvělé je potom také například využití mikrofonu. Když na mě hra vybalila, že mám do ovladače fouknout, abych rozpohyboval větrník, který bude pohánět můj pohyb, v první chvíli jsem si jenom říkal "jako vážně?!". Ano, vážně. Vše fungovalo dokonale a já do ovladače foukl, větrník se zatočil a já se dal do pohybu.

Demonstrací funkcí to nekončí

O ovladači DualSense bych tu klidně mohl psát dalších pět odstavců, ale z toho, co je výše už jsme asi základní myšlenku vystihli a pojďme se tak přesunout k dalším aspektům Astra a jeho Playroomu. Jako každá správná plošinovka vás Astro pošle do několika různých úrovní, kde budete získávat rozmanité dovednosti, sbírat předměty a snažit se odhalit co nejvíce ze stovek skrytých věcí ve hře.

V první řadě je potřeba říct, že hra je opravdu jednoduchá. Primárním účelem není poskytnout nějakou výzvu, ale ukázat funkce i těm méně šikovným hráčům. Pokud tak máte za sebou už nějaké ty kousky jako například Crash Bandicoot, bude pro vás Astro opravdu pouze jednoduchou jednohubkou. Co ale tento kousek ztrácí na obtížnosti, dohání na tom, jak si plynulý průchod hrou užijete. Na každém rohu totiž číhají roztomilí robůtci, kteří vám průchod zpříjemňují, odkazy na stařičké hry z předchozích generací Playstationu i vtipné momenty.



Každá část hry nabízí unikátní hratelnostní prvky

Každý dokončený kus hry vám potom odemkne nový artefakt, kterým je jedna z konzolí Playstation. K nim můžete přidávat i dílčí artefakty jako jsou doplňky k jednotlivým konzolím a další předměty spjaté s historií Playstationu. Odemykat se vám později budou také speedruny a najít vše, co je ve hře ukryté obecně vám také nějakou chvilku zabere. Je vidět, že vývojáři dostali na vytvoření této zábavy dostatek času a mohli se věnovat detailům, což u titulu zdarma opravdu potěší.

Level design je v poměru k délce hry velmi rozmanitý a ani chvíli se nebudete cítit někde zaseklí. Astro si díky němu bude neustále muset poradit s novými překážkami a využívat specifických mechanik. Tomu napomáhají mimo jiné i speciální obleky, které vás promění v kutálející se kuličku, lezoucí opici či něco jako kapsli s pružinou místo nohou.

Zvuk za ohmatáním nezaostává

Ani po zvukové stránce Astro's Playroom nijak nestrádá. Jak už jsem zmínil, spousta zvukových a doprovodných efektů na vás bude křičet z repráčků v ovladači. Ani ty, které polezou z televizoru nebo sluchátek ale neurazí. Doplňuje je navíc i příjemný soundtrack, který působí trochu dětinsky a skoro až příliš roztomile. Ke hře a milému robůtkovi však dokonale sedí.

Po vizuální stránce je Astro vážně poměrně jednoduchý a váš Playstation rozhodně nepotrápí. Veškeré textury, odlesky světla a předměty v dálce nepůsobí nijak náročně. Na to se zde nehraje. Žádnou realističnost nehledejte, jde o stylizovanou grafiku, která funguje naprosto bez potíží.