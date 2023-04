Asus oznámil na apríla vlastní handheld. Vtip to ale nebyl, ROG Ally má být konkurencí pro Steam Deck

Nejhorším dnem pro představení nového produktu je dost možná apríl. Právě

1. dubna vydal Asus oznámení o přípravách vlastního PC handheldu ROG Ally, který má být konkurencí pro Steam Deck. Nakonec ale nešlo o vtip. Společnost o pár dní později potvrdila, že Ally je skutečný. Cenu a datum uvedení ale zatím neoznámila.

I když sám výrobce mnoho detailů o novém hardwaru neuvedl, informace se do světa rozlétly z jiných zdrojů. Z videa na kanálu Dave2D se dozvídáme, že Ally má čipset od AMD dělaný na míru, zahrnující ZEN 4 a RDNA 3. 7" displej pak nabízí rozlišení 1920 x 1080 a podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz. Oproti Steam Decku je v tomhle napřed. Velikost obrazovky je sice stejná, ale rozlišení dosahuje maximálně 1280 x 800 a snímkování nemůže přesáhnout 60 Hz.

Asus dále uvádí, že Ally bude 2x výkonnější než Steam Deck. To si bez vyzkoušení samotného hardwaru těžko ověříme, ale youtuber tvrdí, že rozdíl ve výkonu je opravdu znát. I přes větší výkon je prý hlasitost větráčků u Ally o poznání nižší než u Steam Decku. Přichází na řadu také výdrž baterie, u které i zarytí fanoušci Steam Decku přiznávají, že to není žádná sláva. Asus může mít výkonu kolik chce, ale pokud na jedno nabití vydrží jen chvíli, rozhodně to nebude dobrá vizitka.

Rozložení tlačítek je velmi podobné, jako u klasických ovladačů. Největším rozdílem oproti Steam Decku je absence dotykových plošek a pouze dvojice tlačítek na zadní straně, přičemž handheld od Valve má na zádech tlačítka 4. Nechybí pak možnost rozšířit úložiště microSD kartou, připojit sluchátka přes jack a na vrchní straně Ally najdete i snímač otisku prstu. Celková konstrukce je o něco menší a tenčí, než u Steam Decku.

Vedle toho všeho budeme mít možnost k handheldu připojit externí grafické karty od Asusu. Podporuje i momentálně nejvýkonnější RTX 4090. To už je opravdu slušný výkon. Těžko ale tuto možnost budou hráči využívat na cestách nebo při občasných herních seancích, kdy vyniká možnost handheld jednoduše přenášet. Port USB-C je tu jen jeden a slouží k nabíjení nebo k outputu obrazu.

ROG Ally běží na operačním systému Windows 11 s custom verzí softwaru Asus Armoury Crate. S podporou her by tedy neměl být větší problém. V tomhle ohledu se ale Asus musí hodně snažit. Software k jejich výrobkům totiž nepatří mezi ty nejlepší a pokud se jim nepodaří ani u Ally, může to být jeden z kamenů úrazu. Z prvních dojmů prý působí intuitivně a najdete v něm všechna potřebná nastavení včetně RGB osvětlení, které si Asus neodpustil ani tentokrát.

Kromě všeho zmíněného bude jedním z hlavním faktorů úspěchu i cena. Tu zatím neznáme, ale prý má být kompetitivní vzhledem k ceně Steam Decku, která se pohybuje mezi 419€ a 679€ v závislosti na verzi, kterou si pořizujete. Jestli jste ale otevření spekulacím a únikům z neoficiálních zdrojů, tak na Redditu se objevil uživatel, který tvrdí, že s ROG Ally strávil nějaký čas a podělil se o další informace. Předem upozorňujeme, že je na místě brát je s rezervou.

„Vydání v říjnu, spolupráce s Game Passem,“ tvrdí leaker

Jako první uvádí, že se Ally bude prodávat ve dvou variantách - 512 GB za 649$ a 1 TB za 899$. Budete si moci vybrat i z dvojice barevných provedení. Dále je tady zmínka o tom, že Asus má teprve připravovat vlastní operační systém, který dokáže propojit Steam, Epic, Origin a další digitální obchody a synchronizovat achievementy. Tohle se nám z celého "úniku" nepozdává asi nejvíc. Asus přímo na svých stránkách uvádí, že Ally bude využívat Windows 11.

Tím to ale nekončí. Vydání má být v plánu na letošní říjen a s promem pomůže Microsoft a jeho Game Pass. Asus se prý spojil s Microsoftem, protože Sony má v tajnosti pracovat na svém vlastním handheldu, což je dost možná zajímavější informace, než celé oznámení Asusu. Jako poslední Ally podporuje i VR, ale tam momentálně strádá kvůli nepřesné spolupráci gyroskopů a Windows.

Ještě jednou připomínáme, že informace z posledních odstavců nepochází z oficiálních zdrojů. Znějí docela uvěřitelně, ale vždy je lepší mít se v těchto případech na pozoru. Asus se snad o víc podělí v dohledné době.

