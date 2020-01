Atari chystá vlastní hotely, první se objeví v zámoří

Atari je ve světě počítačových her jednou z nejznámnějších společností, která se ale v posledních generacích pomalu vytrácela a z pozice silné značky se posunula spíše do ústraní. Teď to vypadá, že Atari chce rozšířit svoje pole působnosti a učiní tak skrze síť hotelů, kterou chce společnost vybudovat. Jako první by se jich mělo dočkat rovnou osm měst ve Spojených státech.

Jako první by se měl objevit hotel ve Phoenixu v Arizoně a kromě specifického designu se mohou návštěvníci těšit například na stanice s rozšířenou a virtuální realitou. Co se týče samotných pokojů, ty budou stylizované do retra a některé budou inspiraci čerpat z Ready Player One. V hotelu se mají objevit také prostory vhodné pro pořádání oslav pro děti. Po Phoenixu se mají hotely začít stavět také ve městech Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco a San Jose. Dokážete si představit dovolenou v hotelu od Atari?