Atlas Fallen se odkládá na srpen. Vývojáři chtějí hru pořádně vyladit a přidají německý dabing

Není to tak dávno, co studio Deck 13 oznámilo, že jejich novinku si zahrajeme už v květnu. To už nyní neplatí. Vydání se posouvá na 10. srpna. Zdůvodňují to jako obvykle tím, že chtějí vydat hru v té nejlepší možné podobě, takže potřebují trochu víc času. To jim mimo jiné umožní do Atlas Fallen přidat i německý dabing.

Hey people, we have some important news! pic.twitter.com/W2YKNk3xfU — Deck13 | Atlas Fallen - coming August 10th! 💥 (@Deck13_de) March 29, 2023

Je to docela zvláštní, protože vývojáři hru prezentovali i na veletrhu PAX East, který se konal koncem minulého týdne. V uplynulých týdnech také vyšla řada preview, které nemluvily o Atlas Fallen vůbec špatně. Očividně si ale tvůrci finální podobou nejsou úplně jistí. Jak platí v každém případě, lepší odložit a vydat dobrou hru, než předčasně vydat nedokončený projekt.

Ještě před vydáním nás čekají další novinky. Hned začátkem léta máme očekávat ukázku z kooperačního hraní. Celé tohle písečné dobrodružství si budete moci projít ve dvou hráčích a v posledním traileru jsme viděli hlavně akci. Stále se těžko odhaduje, jak na tom Atlas Fallen bude, ale vypadá, že by mohl docela příjemně překvapit.

Zdroj: Game Informer